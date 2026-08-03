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¿Una hoja de laurel en la funda del móvil? La curiosa práctica que está dando de qué hablar

La explicación más práctica es muy simple: el móvil es el objeto que más usamos y concentra todos los vínculos laborales, sociales y oportunidades

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¿Una hoja de laurel en la funda del móvil? La curiosa práctica que está dando de qué hablar (Imagen hecha con IA).
¿Una hoja de laurel en la funda del móvil? La curiosa práctica que está dando de qué hablar
Ángel Pérez
  • Ángel Pérez
  • Soy Ángel Pérez, periodista titulado por la Universidad Europea y con un máster de Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva.

En los últimos meses, se está generando una tendencia en TikTok e Instagram que consiste en guardar una hoja de laurel dentro de la funda del móvil. Quienes lo hacen aseguran que funciona como amuleto: atrae prosperidad, abre oportunidades y actúa como recordatorio constante de metas personales y profesionales.

El laurel era usado como emblema del triunfo en la Antigüedad: en Grecia y Roma coronaban con sus ramas a poetas, atletas y generales. Aquella práctica se trasladó a prácticas populares: hoy la planta se asocia con protección, buenos deseos y metas cumplidas en múltiples tradiciones culturales y rituales. 

La explicación más práctica es muy simple: el móvil es el objeto que más usamos y concentra todos los vínculos laborales, sociales y oportunidades. Colocar una hoja de laurel en el teléfono funciona como recordatorio de objetivos, aunque científicamente no hay evidencia de que una hoja de laurel atraiga suerte, riqueza o éxito. 

Vinagre y Laurel
Mezcla de vinagre y hojas de laurel. (Imagen generada por IA)

Lo que dice la ciencia sobre el laurel

Más allá de su simbología, el laurel es una hierba de uso culinario y medicinal: sus hojas contienen compuestos antioxidantes y aceites esenciales que son empleados en fitoterapia. Si alguien quiere probar esa tendencia, es conveniente que esté seca y en buen estado y reemplazarla cuando se rompa, pierda color o cada cierto tiempo; son dos recomendaciones que hacen los usuarios. No hay riesgos si se hace con cuidado, aunque hay que evitar que esté humeda o rota porque dañaría el teléfono.

La práctica no tiene un formato único. Hay quienes ponen varias hojas, otras con marcas o fechas, y quienes prefieren hojas secas de su propio jardín. En todo caso, se trata de un gesto simbólico y cotidiano, que practicantes y creyentes hacen que funcione como un ancla mental para mantener el foco y la persistencia en proyectos personales diarios y, al mismo tiempo, alejar las energías negativas de las personas.

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