¿Una hoja de laurel en la funda del móvil? La curiosa práctica que está dando de qué hablar

En los últimos meses, se está generando una tendencia en TikTok e Instagram que consiste en guardar una hoja de laurel dentro de la funda del móvil. Quienes lo hacen aseguran que funciona como amuleto: atrae prosperidad, abre oportunidades y actúa como recordatorio constante de metas personales y profesionales.

El laurel era usado como emblema del triunfo en la Antigüedad: en Grecia y Roma coronaban con sus ramas a poetas, atletas y generales. Aquella práctica se trasladó a prácticas populares: hoy la planta se asocia con protección, buenos deseos y metas cumplidas en múltiples tradiciones culturales y rituales.

La explicación más práctica es muy simple: el móvil es el objeto que más usamos y concentra todos los vínculos laborales, sociales y oportunidades. Colocar una hoja de laurel en el teléfono funciona como recordatorio de objetivos, aunque científicamente no hay evidencia de que una hoja de laurel atraiga suerte, riqueza o éxito.

Lo que dice la ciencia sobre el laurel

Más allá de su simbología, el laurel es una hierba de uso culinario y medicinal: sus hojas contienen compuestos antioxidantes y aceites esenciales que son empleados en fitoterapia. Si alguien quiere probar esa tendencia, es conveniente que esté seca y en buen estado y reemplazarla cuando se rompa, pierda color o cada cierto tiempo; son dos recomendaciones que hacen los usuarios. No hay riesgos si se hace con cuidado, aunque hay que evitar que esté humeda o rota porque dañaría el teléfono.

La práctica no tiene un formato único. Hay quienes ponen varias hojas, otras con marcas o fechas, y quienes prefieren hojas secas de su propio jardín. En todo caso, se trata de un gesto simbólico y cotidiano, que practicantes y creyentes hacen que funcione como un ancla mental para mantener el foco y la persistencia en proyectos personales diarios y, al mismo tiempo, alejar las energías negativas de las personas.