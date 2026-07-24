Doctor Mallorca abre su red de clínicas a la formación práctica de los estudiantes de la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA)

La Universitat de Mallorca (UMAC-UMAC) ha firmado con la red de clínicas de Doctor Mallorca un convenio de colaboración para facilitar la realización de prácticas académicas externas curriculares por parte de estudiantes de titulaciones de grado y posgrado vinculadas a las Ciencias de la Salud.

El acuerdo ha sido firmado por el rector de la UMAC-ADEMA, el doctor Pere Riutord y el doctor Ernesto Pellegrini, en representación de Pellegrini Investments, S.L., empresa que desarrolla su actividad bajo la marca Doctor Mallorca.

El convenio establece un marco de colaboración para que los estudiantes puedan complementar su formación académica mediante experiencias prácticas supervisadas, aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar competencias técnicas, metodológicas y profesionales en contacto directo con la realidad asistencial.

Doctor Mallorca es una empresa mallorquina especializada en la prestación y coordinación de servicios sanitarios privados. Cuenta con cuatro clínicas propias y mantiene acuerdos de colaboración con otros diez centros distribuidos por toda la isla, lo que le permite ofrecer una amplia cobertura asistencial en Mallorca.

Entre sus áreas de actividad se encuentran la medicina general, la atención médica urgente, las consultas en centros propios y las visitas a domicilio. La compañía también presta asistencia en hoteles, villas y embarcaciones, y coordina pruebas diagnósticas, consultas con especialistas y derivaciones hospitalarias cuando resulta necesario.

Asimismo, colabora con compañías aseguradoras y empresas de asistencia en viaje, además de desarrollar servicios de telemedicina y seguimiento clínico. Su propuesta asistencial se caracteriza por ofrecer una atención rápida, personalizada, multicultural y multilingüe, especialmente orientada a personas que se encuentran lejos de su entorno sanitario habitual.

Según ha explicado el rector de UMAC-ADEMA, el doctor Pere Riutord, «este convenio permitirá que los futuros profesionales de las Ciencias de la Salud se acerquen a un ámbito asistencial especialmente relevante para Baleares, conozcan de primera mano su funcionamiento y desarrollen competencias prácticas en contacto con situaciones reales».

Asimismo, ha señalado que esta colaboración se enmarca en la apuesta de UMAC-ADEMA por consolidar un sistema de excelencia académica y un modelo educativo innovador, basado en proyectos de aprendizaje, la formación práctica y la conexión permanente con el entorno profesional.

Por su parte, el fundador de Doctor Mallorca, el doctor Ernesto Pellegrini, ha mostrado su satisfacción por colaborar con la Universitat de Mallorca y contribuir a la formación de los futuros profesionales sanitarios. «Nuestra actividad ofrece al alumnado la posibilidad de conocer un modelo de atención, en el que la calidad asistencial debe ir acompañada de cercanía, rapidez y capacidad de adaptación», ha detallado.

Durante las prácticas, el alumnado podrá aproximarse al funcionamiento de distintos entornos asistenciales y conocer los procesos de coordinación entre médicos, especialistas, centros sanitarios, hospitales, aseguradoras y servicios de asistencia.

Cada estudiante contará con un responsable académico de la Universitat de Mallorca y con un tutor profesional designado por Doctor Mallorca. Ambos realizarán el seguimiento de la actividad y colaborarán en su evaluación, de acuerdo con el proyecto formativo establecido para cada práctica.