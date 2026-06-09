El patronato de la Universitat de Mallorca nombra rector a Pere Riutord Sbert

El patronato de la Universitat de Mallorca-Consell de Govern (UMAC-ADEMA) ha nombrado rector a Pere Riutord Sbert, doctor en Medicina y Cirugía y médico especialista en Estomatología. Considerado uno de los referentes de la odontología en Baleares, Riutord cuenta con una trayectoria académica, investigadora, profesional e institucional desarrollada durante más de cuatro décadas.

Nacido en Felanitx en 1960, asume la dirección de la nueva institución universitaria con el objetivo de contribuir a su consolidación como un proyecto académico al servicio de la sociedad balear, basado en la excelencia docente, la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la retención y atracción del talento.

El nuevo rector ha expresado su agradecimiento a las personas e instituciones que han hecho posible su designación y ha asegurado que afronta esta responsabilidad «con humildad, ilusión y un firme compromiso de servicio» a la comunidad universitaria y a la sociedad balear, según recoge UMAC-ADEMA en un comunicado.

Riutord ha subrayado que el nombramiento no supone únicamente un reconocimiento personal, sino también el resultado de «la confianza, el apoyo y el trabajo compartido de muchas personas a lo largo de los años». En este sentido, ha destacado la importancia del acompañamiento recibido durante su trayectoria académica, científica y profesional, así como el papel de quienes han impulsado la creación de la Universitat de Mallorca.

Asimismo, ha agradecido la confianza del presidente del Consell de Govern de la Universitat de Mallorca, Diego González, a quien ha atribuido una visión decisiva para la puesta en marcha de este proyecto universitario. Según Riutord, su apoyo y compromiso con la educación superior han sido determinantes para hacer realidad una institución que nace con la voluntad de contribuir al progreso científico, cultural y social de Baleares.

De igual manera, ha extendido su gratitud a los miembros del Consell de Govern, a los responsables académicos y administrativos, al personal docente, al personal técnico y de gestión, y a todas las personas que, desde distintos ámbitos, han contribuido a la creación y consolidación de la nueva universidad.

El rector ha afirmado que asume el cargo con la convicción de que el futuro de la Universitat de Mallorca deberá construirse «desde el diálogo, la excelencia académica, la investigación, la innovación, la retención del talento y el compromiso con los valores humanistas que deben inspirar toda institución de educación superior».

Una trayectoria ligada a la universidad, la medicina y la odontología

Pere Riutord Sbert es doctor en Medicina y Cirugía y médico especialista en Estomatología. A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia actividad docente, investigadora, clínica e institucional, especialmente vinculada al ámbito de la Odontología, la Medicina y las Ciencias de la Salud.

Ha ejercido la docencia en la Universitat de Barcelona, en la Universitat de les Illes Balears y, más recientemente, en la Escuela Universitaria ADEMA, centro adscrito a la UIB, donde ha ocupado distintas responsabilidades académicas y de gestión.

En ADEMA ha sido presidente del Consejo Asesor de Investigación, vicedecano y jefe de estudios del grado en Odontología, además de director del máster oficial en Odontología Digital. Desde estos cargos ha participado en el desarrollo académico de la formación odontológica universitaria y en el impulso de proyectos vinculados a la investigación, la innovación docente y la digitalización de la práctica odontológica.

Su vinculación con la Universitat de les Illes Balears se remonta también a la dirección de seis titulaciones de posgrado en Odontología en 2003, durante el mandato del rector Llorenç Huguet. Posteriormente, en 2009, fue firmante de la Cátedra de Alimentación y Salud Bucodental junto con la rectora Montserrat Casas, una iniciativa orientada a reforzar la relación entre conocimiento científico, salud pública y divulgación.

A lo largo de su carrera, Riutord ha mantenido una intensa actividad en instituciones científicas, profesionales y académicas. Ha presidido la Sociedad Balear de Odontoestomatología, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Baleares, la Academia Española de Odontología Pierre Fauchard y la Asociación Nacional de Dentistas Autónomos de España.

También ha sido secretario general de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, fellow del International College of Dentists y académico correspondiente de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Además, ha formado parte de organismos de relevancia científica y académica como el Comité de Ética de la Investigación de Baleares y la Conferencia de Decanos de Facultades de Odontología de España. Su perfil combina la experiencia universitaria con la participación en entidades colegiales, académicas y científicas vinculadas a la salud, la odontología y la ética de la investigación, con una formación especializada en universidades y centros nacionales e internacionales.

Investigación, publicaciones y divulgación

Como investigador, Pere Riutord ha desarrollado una amplia actividad científica en campos como la microscopía electrónica, la implantología oral, el blanqueamiento dental, la simulación háptica, la inteligencia artificial aplicada al ámbito odontológico y la trascendencia epidemiológica de los factores de riesgo cardiovascular desde la consulta dental.

Su producción científica incluye más de un centenar de artículos publicados en revistas de impacto, tres patentes internacionales y una decena de libros. Entre sus publicaciones destacan cinco extensas biografías dedicadas a médicos ilustres de las Illes Balears, una aportación relevante para el conocimiento de la historia de la medicina en la comunidad.