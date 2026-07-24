El abogado de la cloaca animaba a acercarse a la Fiscalía: «Hay que ir a hablar de forma amigable y buscar un acuerdo»

El abogado Jacobo Teijelo, contratado por el PSOE y amigo de Leire Díez, aconsejó al empresario imputado Joaquín Parra que debía negociar con la fiscal del caso «de forma amigable» para lograr una rebaja de condena. Las dos nuevas grabaciones, que ya analiza la UCO, se suman a otras difundidas anteriormente y exponen a las claras cómo funcionaba la cloaca del PSOE desde dentro.

Los audios confirman que el PSOE maniobró con estas dos personas ahora imputadas para presionar a testigos e imputados para condicionar causas judiciales. Teijelo le llegó a decir a Parra que abandonase la estrategia de su abogado, José Antonio Choclán –el mismo que lleva a Víctor de Aldama al que el PSOE tiene en el punto de mira–, y buscase un pacto con la acusación.

Se dio una reunión presencial y otra por teléfono días después de los célebres encuentros en la sede central de la Fiscalía General con el fiscal Diego Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz.

Se demuestra que contaban con el acceso al Ministerio Público para tratar de torcer los casos judiciales a su conveniencia. En la reunión presencial Leire Díez explica que «acaba de cerrar» quién va a hablar con la fiscal del caso de Parra. «Sólo te voy a dar una pista. Ya tenemos con quién hable con Rosana [la fiscal Rosana Lledó]. Esto sí, porque lo he cerrado ahora. Ya tenemos con quien hable con Rosana. Lo acabo de cerrar. Además que es más fácil».

Teijelo le explica a Parra que «el 80% de los juicios en España se hacen con acuerdos con el fiscal» y le anima a plantear directamente una negociación. «Ve a hablar con la fiscal a ver qué posibilidades tienes por la parte amistosa, por la parte amigable, por la parte de conformidades», le trasladó el letrado. Sabía que podría ser grabado y se muestra cauto: «A mí podrías grabar. No me tomo garantías porque yo lo que digo sé lo que es». Agrega: «No se puede retirar una acusación pero sí llegar con información y que al final te pongan dos años de cárcel y se suspendan».

El abogado remata su razonamiento con una petición explícita: «Díselo a Choclán, vete a hablar con la fiscal y dile que queremos llegar a un acuerdo». Y matiza que no habla en calidad de defensor, sino «como amigo»: «No te digo que lo hagas conmigo… te digo lo que le diría a un amigo que estuviese en esto».

Desconfianza hacia Choclán

Teijelo desliza además dudas sobre la fiabilidad de otros implicados en causas conexas. Sobre el empresario Alejandro Hamlyn –también imputado en el caso de Parra– asegura que «está un poco» perdido y que «siempre dice que tiene mucha información, que lo tiene todo grabado» sin que después «aparezca nada». Llega a decir que «es un fantasma».

En el otro audio, Teijelo recurre a su propia experiencia profesional para justificar la estrategia que propone. Recuerda el juicio contra el narcotraficante Sito Miñanco, cuya vista concluyó a finales de marzo tras meses de preparación con otros letrados.

«Nos reuníamos con los otros abogados y planteábamos cosas y se debatía. Se habló con el fiscal», relata, antes de insistir en la conveniencia de dividir papeles entre defensas: «Un policía bueno, otro policía malo… quienes estamos a favor, quienes estamos en contra, quienes se conciertan con nosotros, quiénes son enemigos…».

Leire Díez llegó a calificar de «ridículo más absoluto» la estrategia de Choclán logrando sacar de prisión de Víctor de Aldama en el caso hidrocarburos. Aunque la práctica totalidad de la abogacía aplaude la gesta de Cholcán, para la ex militante del PSOE era «un ridículo». Parra no se lo creyó y siguió con el también abogado del cantante Julio Iglesias.

Presión antes del juicio

En aquella cita presencial, Leire Díez apremiaba a Parra con una frase que resume la urgencia del grupo: «No le podemos dar 200 vueltas a esta rotonda… te queda un mes, toma la decisión que quieras, pero hazme caso».

La misma reunión dejó otra frase llamativa: uno de los presentes calificó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como «nuestro aliado». «Le están apretando los huevos», agregan.

Pese a la insistencia, Parra no cambió de estrategia legal ni de abogado. La Audiencia Nacional terminó condenándole a siete años de cárcel por pertenencia a organización criminal dedicada al fraude del IVA en hidrocarburos, dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales, muy por debajo de los quince años que pedía la Fiscalía.

El empresario, ex presidente del Club Deportivo Badajoz, ha declarado como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, dentro del macrosumario de las cloacas del PSOE. Según su testimonio, Leire Díez se presentaba como interlocutora del propio Gobierno y llegó a asegurarle que el presidente Pedro Sánchez estaba al tanto de sus gestiones.

La causa investiga desde hace meses una trama de contactos y maniobras para apartar a fiscales incómodos, entre ellos el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. La UCO ha incautado también cuadernos manuscritos de Leire Díez precisamente con anotaciones sobre Choclán y sobre distintas causas de hidrocarburos, entre ellas la de Parra.

Todo este entramado revela un patrón que se repite en cada grabación difundida: la promesa de una mano amiga en la Fiscalía a cambio de lealtad y silencio hacia el PSOE. Los audios, lejos de cerrar el capítulo, abren una pregunta que la instrucción de Pedraz deberá responder tarde o temprano: cuántos despachos más sirvieron de antesala para negociar supuesta justicia por la puerta de atrás.