Leire Díez a Serrano tras las primeras gestiones de la cloaca: «El jefe nos va a poner en un altar»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apuntado que la ex militante del PSOE, Leire Díez, fontanera de la formación socialista, se dirigió a Juanma Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el partido y ex presidente de Correos, en los siguientes términos: «El jefe nos va a poner en un altar».

En un informe de la unidad del Instituto Armado se recogen las comunicaciones que el ex presidente de Correos mantuvo con Leire Díez a partir de la carta a la ciudadanía remitida por Pedro Sánchez, en la que anunció el 24 de abril de 2024 que se tomaba unos días de reflexión tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

Al día siguiente de la mencionada misiva, Juanma Serrano y quien había sido su encargada de comunicación en Correos, Leire Díez, acordaron desplazarse a la sede del PSOE en Ferraz, donde mantuvieron el día 26 de abril una reunión con Santos Cerdán, encuentro que, según el juez de la Audiencia Nacional es el «punto de inflexión» de esta presunta trama para desestabilizar causas judiciales.

En aquella reunión, Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset presentaron grabaciones de audio que se remontaban a agosto de 2014 en las que el excomisario José Manuel Villarejo y el exsecretario de Estado Francisco Martínez hablaban del negocio de saunas del suegro de Sánchez.

Serrano y Díez, que el día 28 de abril empezaron a emplear una aplicación de mensajería con más seguridad, Signal, comentaron el día 29, cuando Sánchez iba a comunicar su decisión, y en referencia al presidente, que «a este hombre hay que ayudarle». Una vez que el jefe del Ejecutivo comunicó su continuidad, tras la reflexión, Serrano comentó: «Mira el jefe cómo cita lo de los audios», y Díez le replicó diciéndole que «el jefe» les iba «a poner en un altar».

Con posterioridad a estos días, la UCO apunta que «existen numerosas referencias a la integración de Serrano» en las actividades «de la supuesta organización», y como ejemplo pone otra reunión con Santos Cerdán o mensajes de Leire Díez a Vicente Fernández, ex vicepresidente de la SEPI, donde decía: «A estas alturas solo queda matar a la gente mala y cuando digo matar, digo matar políticamente, obvio. De eso nos estamos ocupando Juanma y yo».

Los investigadores también consideran que había una «actividad coordinada» entre Serrano, Leire Díez y Pérez Dolset, con Gaspar Zarrías al cargo de asuntos jurídicos, o que la fontanera socialista mantenía informado al ex presidente de Correos de sus encuentros con el ex comisario José Manuel Villarejo, con mensajes como el que sostenía que «el de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe».

Al señalar los indicios de la participación de Serrano en un conjunto de actuaciones dirigidas a «desestabilizar causas judiciales», la Guardia Civil recuerda el vínculo que une a éste con el PSOE, recalcando que fue jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018.

«En el momento presente de la investigación, las comunicaciones apuntarían a que ambos habrían trabajado estrechamente en la consecución de los objetivos de la supuesta organización», concluyen los investigadores de la UCO que, entre otros, han pedido permiso al magistrado para volcar y estudiar el contenido del móvil de Serrano.