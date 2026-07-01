Gritan «¡Viva la UCO!» delante del Rey y Marlaska durante un acto de la Guardia Civil en El Escorial

Un grito de «¡Viva la UCO!» se ha escuchado este miércoles durante el acto de entrega de Reales Despachos a los 248 nuevos suboficiales de la Guardia Civil en la Lonja del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). El acto ha estado presidido por el Rey Felipe VI, que ha estado acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el director adjunto operativo de la Dirección General de la Guardia Civil, Manuel Llamas; y la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban.

El grito se ha producido después de que los asistentes corearan las tradicionales proclamas de «¡Viva España!», «¡Viva el Rey!» y «¡Viva la Guardia Civil!», habituales en este tipo de ceremonias militares. Una voz ha añadido al final un «¡Viva la UCO!» en favor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, organismo que ha cobrado especial relevancia los últimos meses por investigar múltiples casos de corrupción en el PSOE.

De los 248 nuevos sargentos de la Guardia Civil, 212 son hombres y 36 mujeres. La presencia femenina supone el 14,52 % de la promoción, cuyos integrantes cuentan con una edad media de 35 años y acumulan más de siete años de servicio en el cuerpo antes de acceder al empleo de sargento.

Durante el acto, el Rey hizo entrega de la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco al número uno de la promoción, el sargento Javier Guerrero Rodríguez, mientras que el ministro del Interior le entregó el tradicional sable reglamentario que distingue al primer clasificado de la promoción.

De igual manera, la ceremonia ha incluido el tradicional homenaje a los miembros de la Guardia Civil fallecidos, tras el cual el Rey ha dado la orden de romper filas a los nuevos sargentos. Del total de la promoción, el 63% cuenta con una titulación universitaria, mientras que el 37% reside o presta servicio en la Comunidad de Madrid, que concentra el mayor número de efectivos, seguida por la Comunidad Valenciana.

Los casos que investiga la UCO

Entre las principales investigaciones de la UCO está el caso Koldo, que examinó la adjudicación irregular de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia de Covid-19 a cambio del cobro de comisiones. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, y Koldo García, ex asesor de Ábalos, han sido condenados a 24 y 19 años de prisión.

La UCO también indaga en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La UCO se ha encargado de registrar y analizar correos electrónicos, cartas de recomendación y documentación sobre la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y los contratos adjudicados al empresario Carlos Barrabés.

El caso Leire también está siendo rastreado por la UCO. Leire Díez, coordinada con el conocimiento de altos cargos del partido, intentó obtener información comprometedora de jueces y fiscales o presionó para abrir expedientes a los agentes que investigaban al PSOE. También se rastrea el posible cobro de comisiones de empresas estatales (SEPI) y una presunta financiación irregular.

David Sánchez, el hermano del jefe del Ejecutivo, también está siendo investigado mediante los informes técnicos de la UCO, los cuales examinan presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude fiscal. La unidad de élite de la Guardia Civil inspecciona el patrimonio de David Sánchez, su residencia fiscal en Portugal y si su puesto de trabajo de alta dirección en la Diputación de Badajoz (al que accedió mediante concurso público) conllevaba una contraprestación laboral real o si se trataba de un absentismo continuado de fondos públicos.