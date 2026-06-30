Begoña Gómez pide permiso al juez para viajar a la cumbre de la OTAN y asistir a la graduación de su hija en Londres

Begoña Gómez, imputada por el juez Juan Carlos Peinado, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid autorización para viajar al extranjero entre el 7 y el 10 de julio de 2026. El objetivo del desplazamiento, según el escrito presentado y consultado por OKDIARIO, es formar parte de la delegación oficial española que acompañará al presidente del Gobierno a la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebrará en Ankara.

La petición ha sido formalizada este lunes ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. La procuradora, en representación de Begoña Gómez, y el letrado Antonio Camacho han presentado el escrito junto a la documentación que lo respalda.

Según consta en el documento remitido al juzgado, la invitación para el viaje procede directamente de la primera dama turca. El escrito señala que se acompaña de «la invitación oficial que ha sido remitida por la Excma. Sra Dª Emine Erdoğan, esposa del Presidente de la Republica de Turquía a Dª Begoña Gomez», lo que confirma el carácter institucional del desplazamiento dentro del programa de actos paralelos que suelen acompañar a las cumbres de la Alianza Atlántica.

El itinerario detallado en la solicitud contempla dos tramos diferenciados. La ida se realizará «con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio».

El regreso, sin embargo, no seguirá la misma vía: la defensa ha explicado que la vuelta se efectuará «vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija», completando el trayecto «en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña».

Garantías de seguridad

El escrito incide especialmente en las garantías que rodearán el desplazamiento, en un intento de despejar cualquier reticencia judicial ante una salida del país de quien tiene el pasaporte retenido.

La defensa ha subrayado que el viaje se desarrollará con el dispositivo que escolta habitualmente a Sánchez, ya que «todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada».

Esta referencia explícita al operativo presidencial busca reforzar el argumento de que no existe riesgo de fuga, uno de los elementos que el instructor del caso ha valorado en ocasiones anteriores a la hora de imponer medidas cautelares como la retirada del pasaporte.

Junto a la autorización para salir del territorio nacional, los representantes legales de Begoña Gómez han pedido al juzgado dos gestiones administrativas adicionales y de carácter perentorio para que el viaje pueda materializarse sin contratiempos.

En primer lugar, han reclamado que la autorización quede registrada «en el sistema SIRAJ, a los efectos de evitar posibles problemas a la hora de realizar el viaje», la plataforma que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para verificar restricciones de salida del país en los controles fronterizos.

En segundo lugar, han solicitado la devolución temporal del documento del pasaporte, ya que sin él el desplazamiento resultaría inviable. El escrito pide expresamente «que se devuelva el pasaporte a efectos de poder realizar el citado viaje», y plantea que ese documento sea entregado de nuevo al juzgado tras el regreso, en concreto «al día siguiente hábil a la vuelta de su viaje, siendo este el próximo 11 de julio».

Begoña Gómez, como avanzó OKDIARIO, está imputada desde abril de 2024 en una causa instruida por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que indaga, entre otros, delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios vinculados a su actividad académica y profesional anterior a su llegada a Moncloa.

Entre las medidas adoptadas por el instructor a lo largo del procedimiento ha figurado la retención del pasaporte de la investigada. Una circunstancia que ahora quiere sortear solicitando autorización judicial expresa al surgir la necesidad de salir del país, ya sea por motivos personales, familiares o, como en este caso, institucionales derivados de su condición de cónyuge del jefe del Ejecutivo.

El juzgado deberá pronunciarse en los próximos días sobre una solicitud que entrelaza, de forma poco habitual, la agenda de Estado con el calendario judicial y, de paso, con la graduación de una hija al otro lado del Canal de la Mancha. Pocas veces una cumbre atlántica y un acto de fin de curso han compartido protagonismo en un mismo escrito procesal.