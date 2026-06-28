Así se reían los técnicos de Red.es al amañar el contrato de 8 millones a Barrabés: «Vaya manipulación, ¡y yo que defendía nuestra objetividad, jajaja!»

Los correos corporativos de Red.es recuperados por la UCO de la Guardia Civil no sólo documentan un presunto amaño en la adjudicación de contratos millonarios a favor del grupo Barrabés, socio empresarial de Begoña Gómez. También revelan algo más perturbador: que las funcionarias encargadas de ejecutarlo lo sabían, lo discutían entre sí, bromeaban sobre ello con sarcasmo y, en algún momento, intentaron resistirse. El nuevo atestado de la UCO desvelado por OKDIARIO ha convertido sus correos privados en prueba judicial clave. «Vaya manipulación, no sé si es legal», se preguntaban internamente.

El 16 de marzo de 2021 fue el día más agitado. Esa jornada, después de que el director de Economía Digital de Red.es, el imputado Luis Prieto, exigiera a través de su adjunto José Ignacio Sánchez que la nota de Everis —la principal rival de la UTE Barrabés-The Valley— fuera rebajada drásticamente, dos evaluadoras mantuvieron un intercambio de mensajes que el atestado reproduce en su integridad.

La conversación comenzó comentando entre ellas que Prieto «se ha leído las ofertas de Barrabés, Everis y Santillana» —solo tres de las más de treinta presentadas— y que había concluido que «la excelencia, según él, está en Barrabés». La consecuencia inmediata: bajar a Everis hasta una nota que ninguna de las dos consideraba justificable.

«Él pretendía que le bajásemos a un 7 y yo me negué», escribió una de ellas. «Dije que no había sustento ni por asomo para esa bajada y eso implicaría una bajada brutal en cascada de todas las ofertas».

La resistencia duró poco. El adjunto dejó claro que la decisión era inapelable: «A ver, Laura, el informe lo firma Luis, si ha pedido que se baje a 7, hay que bajarlo.» Y añadió: «Simplemente hay que destacar ligeramente los aspectos negativos que indicó Luis ayer y cascarte un 7».

Entre ellas comentaron la situación con una mezcla de indignación y resignación: «Por lo visto, si no, amenaza con no firmar el informe». La respuesta de la interlocutora fue inmediata: «Vaya manipulación».

Y a continuación, con el sarcasmo propio de quien ya ha asumido que no puede hacer nada: «¡Y yo que siempre defiendo la objetividad de nuestro trabajo!».

La conversación derivó hacia el absurdo cuando una preguntó, mitad en broma, mitad en serio: «¿No se puede alegar objeción de conciencia? Le respondieron con un escueto: «jajaja».

Las evaluadoras de Red.es protestaron

Pero bajo las risas había una conciencia clara de lo que estaba ocurriendo. Una técnico lo verbalizó sin ambages: «Ya sé que se hace para quitarse de enmedio, pero es que no sé hasta qué punto eso es legal». Y añadió: «Pero lo que no entiendo es por qué hay que bajar a las otras».

Intentaban explicarse la lógica perversa que imperaba: «No se puede justificar la bajada de Everis más, lo que implica disimular con una bajada de las mejores en general.» Porque bajar a Everis –ahora llamada NTT DATA– de forma tan drástica sin bajar también a otras empresas con puntuaciones similares habría resultado demasiado evidente.

Estas evaluadoras eran también conscientes de que otras empresas merecían mejor trato. Sobre la oferta formativa de empresas como Awakelab o Datahack, que habían recibido notas muy bajas en criterios valorados por otras personas, una reconoció: «Me extraña muchísimo que tengan tan malas notas en los otros criterios y yo le haya puesto tan buena». Sobre She Herencia, una admitió: «Es que realmente es buena la parte formativa». Aun así, no rivalizó con Barrabés.

La conclusión a la que llegaron fue la de quien ha agotado todas las opciones: «Así que se lo justificamos a ellas y listo, es lo que hay». La otra añadió: «Pues debería contar más la verdad, que al final es un pliego de formación».

«Me enerva el alma»

El malestar no era solo moral, sino también laboral. Una técnico que había dedicado semanas a analizar decenas de ofertas perdió la paciencia: «A mí me parece un auténtico mamoneo después del panzón de leer y valorar. Si lo dicen desde el principio, me hago a la idea y hago lo que quieren y punto. Pero tanto trabajar para esto… me enerva el alma».

La otra técnica fue más directa: «Nuestro trabajo está hecho y, si quieren mamonear, que no nos metan». Y añadió con amargura: «¿Sabes lo que te digo?, que lo deberían hacer las jefas, que les va en el sueldo».

«Sueldo de junior de por vida»

Su compañera respondió que a ella no le iba nada en ello: «No, ya te digo que a la que no le va en el sueldo es a mí, con congelación salarial de por vida y técnico junior.» Y remató: «Ya te digo que no me compensa nada de nada».

La jornada terminó con una confesando que había estado «a puntito de soltarles que, si tanto trabajo da la valoración que hemos hecho del C3, pues que lo hagan ellas y punto».

La UCO ha constatado, además, que ni siquiera el maquillaje final de los documentos fue coherente: las adaptaciones realizadas a posteriori para adecuar las fichas de valoración a las calificaciones definitivas «quedaron a medio camino, no siendo fieles ni a la valoración individual de los evaluadores ni a las calificaciones finales».

En otras palabras: intentaron borrar las huellas del amaño y no lo lograron del todo. Las huellas que sí quedaron, sin embargo, no estaban en los documentos oficiales sino en los correos que nadie pensó que acabarían leyendo los agentes de la Guardia Civil.