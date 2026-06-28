Sánchez inaugura el lunes la sede que ‘regaló’ a la OMT tras apadrinar los proyectos de Begoña Gómez en el IE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura el lunes la sede de ONU Turismo, antes llamada Organización Mundial del Turismo (OMT), después de que la entidad, en la etapa como secretario general de Zurab Pololikashvili, apadrinase los proyectos de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, en el Instituto de Empresa (IE).

El Gobierno ha anunciado a través de un comunicado la presencia de Sánchez en la inauguración de esta sede en la tarde del próximo lunes 29 de junio. Además, desde La Moncloa apuntan que el presidente intervendrá en la conferencia con motivo del primer aniversario de la 4.ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4) de Sevilla.

El propio Pedro Sánchez anunció en enero de 2019 la cesión gratuita a la OMT, por 75 años, de una nueva sede en el Palacio de Congresos, en el Paseo de la Castellana, en pleno corazón de Madrid.

Sánchez se jactó ante el entonces secretario general de la OMT de que pondría a disposición del organismo un edificio «emblemático», acorde con la relevancia de este ente de Naciones Unidas. Pololikashvili, por su parte, señaló que el traslado de su organización al Palacio de Congresos resultaba «muy importante para la visibilidad de la OMT».

Durante la etapa de Pololikashvili al frente de la secretaría general de la OMT, el organismo fue uno de los grandes promotores de la carrera profesional de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, cuando era directora del Africa Center en el Instituto de Empresa (IE), apadrinándola en proyectos, viajes y eventos internacionales.

Gómez incluso llegó a acudir a las asambleas mundiales de esta institución de las Naciones Unidas dedicada al turismo y participó como ponente en reuniones con ministros africanos.

Reforma de 25 millones públicos

Además, el Ejecutivo socialista costeó la reforma, que ha sufrido una serie de retrasos, y cuenta con un presupuesto de más de 25 millones de euros. Y es que el acuerdo por el que se entregaba este edificio detallaba que se le cedería el Palacio de Congresos «una vez efectuadas las necesarias obras de reforma para la adecuación del mismo a las necesidades de la OMT, así como 34 plazas de aparcamiento».

Las obras se licitaron en 2023. Sin embargo, debido a los diferentes retrasos que sufrió este procedimiento, no han podido ejecutarse las actuaciones en el edificio hasta ahora. Una vez completadas, este lunes se procederá a la inauguración y cesión definitiva del inmueble por los próximos 75 años.

Por su parte, Koldo García, asesor del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, reveló en exclusiva a OKDIARIO que Begoña Gómez intervino en el cambio de sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT) porque, según el ayudante del que fuera mano derecha de Sánchez, «Zurab al parecer quería un sitio». El inmueble cuenta con tres plantas y una superficie de 9.237 metros cuadrados.

El ex presidente de la OMT

Pololikashvili no pudo disfrutar de la sede que acordó con el Gobierno. El entonces secretario general de la agencia de la ONU dedicada al turismo dejó de serlo a finales de 2025, después de que naufragase su intento de mantenerse en el poder con un tercer mandato (insólito en este tipo de instituciones).

Todo ello pese a su intento de convencer a diferentes países de que les prestasen su apoyo, entre ellos, China. Lo hizo a través del ex presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El que fuera líder socialista se citó con la embajada de China en Madrid y con Pololikashvili para forzar la reelección de éste en un lujoso restaurante de comida asiática de la capital.

Después, el político georgiano acompañó a Zapatero en su viaje a Bolivia. Entonces, algunos de sus desplazamientos se justificaron como visitas para promocionar el turismo del país, que ahora están bajo investigación en la Audiencia Nacional por el cobro de 200.000 euros del ex jefe del Ejecutivo por presuntamente haber mediado con el Gobierno de Bolivia para condonar la deuda de una empresa peruana.