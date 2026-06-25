El PSOE impulsa por whatsapp entre la militancia una carta de «Yo con Pedro y Begoña» ante el comité federal: «No estáis solos»

Militantes del PSOE han recibido a través de sus chats grupales una serie de mensajes que, a través de una apasionada carta de lealtad, fidelidad y adhesión sin límites a Pedro Sánchez, los llama a sumarse a una especie de campaña de apoyo tanto a Pedro Sánchez como a su esposa, Begoña Gómez. Los mensajes, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, empezaron a circular por los chats de diferentes agrupaciones socialistas en diversas federaciones desde el pasado lunes 22 de junio, dos días después de que el juez Juan Carlos Peinado mandase a juicio y decretase la retirada del pasaporte de Begoña Gómez.

Con esa carta, se adjunta un mensaje para que aquellos que quieran, se apunten a un listado de apoyo al secretario general que tienen previsto entregarle en la reunión del Comité Federal del PSOE, que se celebrará el próximo sábado 27 de junio.

Tras conocerse el auto del juez Peinado, el sábado 20 de junio, en pleno fin de semana, la maquinaria del PSOE se ponía en marcha con el envío de unos whatsapps a la militancia que arrancan con una carta dirigida a Pedro Sánchez. Encabezan la misiva con un «Querido Presidente, querido Pedro» y le dedican frases como «Muchos y muchas nos preguntamos, sinceramente, qué habría sido de España sin tu firmeza, sin tu valentía, sin tu determinación y sin tu inspirador liderazgo para hacer frente a los embates inmorales e ilícitos de la derecha».

En esa carta, frente a los escándalos de corrupción que salpican al PSOE, al Gobierno y a la familia de Sánchez, presentan a su «compañero» Pedro como la víctima de una «ofensiva de desgaste constante, utilizando todos los resortes posibles: judiciales, mediáticos y políticos para erosionar, desacreditar y derribar a un Gobierno legítimo».

«Estamos contigo, Pedro»

Por todo ello, el WhatsApp asegura que «la militancia socialista no está para mirar desde la barrera ni para resignarse en silencio, sino para dar un paso al frente, organizarse y defender, con convicción y valentía, la democracia y los valores que nos unen» y concluye: «Ese momento ha llegado. Estamos contigo, Pedro».

Con respecto a Begoña Gómez, aseguran que «se la está atacando desde hace años con una crueldad que traspasa la frontera de lo político». Y a renglón seguido entonan una defensa férrea de la esposa del presidente del Gobierno, que ha sido imputada por el juez Peinado, quien ha decidido llevarla a juicio ante un jurado popular.

El mensaje de apoyo para ella dice que «las mujeres socialistas queremos alzar la voz de manera especial. Sabemos lo que significa que se ataque a una mujer por ser ‘la mujer de’. Sabemos lo que hay detrás de ese desprecio.

Y queremos decirle algo con el corazón: No está sola. Estamos con ella.

No le soltaremos la mano».

El próximo sábado, Sánchez acudirá al Comité Federal después de haber comparecido en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles. En el órgano de gobierno del PSOE no se esperan voces críticas, más allá de la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que son dos de entre unas 250. Sin embargo, al secretario general le están intentando preparar todo un comité de adhesión que, aparentemente, nace de la militancia de base del PSOE.