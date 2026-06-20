Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y a su asesora por 4 delitos y les retira los pasaportes

El magistrado Juan Carlos Peinado ha acordado este sábado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, contra su asesora en Presidencia Cristina Álvarez y contra el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés.

El auto, consultado por OKDIARIO, establece que las tres personas deberán responder ante un tribunal del jurado popular por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios; Begoña Gómez y Cristina Álvarez, además, por apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El juez, además, ha acordado asimismo la retirada de los pasaportes de las dos acusadas y la prohibición de salir del territorio nacional.

La resolución, de 84 páginas, pone fin a la fase de instrucción de las diligencias previas y abre el camino hacia el plenario ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El Ministerio Fiscal, que ha pedido el sobreseimiento en todas sus intervenciones, dispondrá ahora de diez días para presentar escrito de conclusiones provisionales.

La causa tiene su origen en las investigaciones iniciadas en 2024 sobre la actividad profesional de Begoña Gómez en torno a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, creada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en octubre de 2020. Como desveló OKDIARIO, no tenía título universitario oficial y se creó la cátedra para expresamente «la mujer del presidente», tal como dijo un vicerrector.

El auto describe una secuencia que arranca con el registro de la marca «TSC Transformación Social Competitiva» el 2 de marzo de 2020, antes incluso de la constitución formal de la cátedra.