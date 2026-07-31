Eduardo Inda subraya que este jueves, cuando «se cifraba en 39.000 el número de marroquíes que habían entrado en Ceuta», ya indicó que eso era «el ensayo de la toma de la plaza por parte del rey de Marruecos». «Lamentablemente, estaba equivocado, porque no fueron 39.000 sino más bien 60.000», señala. Se fija Inda en que «la prensa afín está diciendo que eran 50.000 y que se han ido 48.300», y se pregunta: «¿Están de broma, nos toman por gilipollas? La gente que viene, lo hace para quedarse». En este escenario, el director de OKDIARIO remarca que «Ceuta nunca más volverá a ser lo que fue, será un mix, una especie de Hong Kong hasta que finalmente el sátrapa del reino alauita la ocupe definitivamente. Que nadie se espere que este Gobierno eche a las decenas de miles de inmigrantes que han entrado ilegalmente, este es un Gobierno débil y corrupto y Pedro Sánchez es rehén de Mohamed VI».