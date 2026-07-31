Es difícil aceptar que la avalancha de jóvenes marroquíes en Ceuta —hasta 30.000, según la televisión de la nación alauí— responda exclusivamente a la sentencia del Tribunal Supremo que determinó que no se puede devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla, por mucho que las mafias, siempre atentas, hayan vendido que la justicia española permite quedarse en España a quienes entren de este modo. Por decirlo de otro modo, una invasión de esta naturaleza tiene que agitarse, sí o sí, desde el propio régimen marroquí, maestro a la hora de presionar para alcanzar sus intereses. Y lo que es absurdo es que el Gobierno haya vendido un acuerdo con Rabat para devolver a su país a quienes entraron en Ceuta a nado, porque eso supondría incumplir la propia sentencia del Supremo. Estamos ante un problema evidente de falta de medios para proteger la integridad y seguridad de una ciudad española ante una amenaza exterior y la pregunta es obvia: si el Ejército apaga incendios, ¿por qué no puede proteger la frontera de Ceuta? Si para algo están nuestras Fuerzas Armadas, además de otros cometidos, es para defender la integridad y soberanía nacional. Si ahora se desplaza a Ceuta, que no sea para hacer labores más propias de la Cruz Roja.

Otra vez, el Gobierno de Pedro Sánchez responde a la gravedad de los hechos con parches que son papel mojado ante lo que está ocurriendo. El Ejecutivo, por una proverbial tendencia a no hacer nada, ha dejado expuesto a un territorio español, invadido en cuestión de días, mientras se nos vende como un éxito que se haya alcanzado el compromiso de Rabat de repatriar a los miles de jóvenes que ahora campan a sus anchas por Ceuta. Una cosa es meridiana: de todas las crisis migratorias en las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, quien ha salido ganando siempre es Marruecos, país que tiene sometido al Gobierno de España hasta el punto de que Pedro Sánchez cambió la postura sobre el Sáhara en favor de Rabat de forma unilateral y sin explicación alguna. Marruecos pudo haber frenado la nueva invasión y no lo ha hecho, por lo que la pregunta que cabe hacerse en esta hora es: ¿Qué más logrará sacarle a Pedro Sánchez a cambio de solucionar la tensa situación del momento? Esa es la clave. Se admiten apuestas.