Puente incomunica a los madrileños en la operación salida: provoca las primeras huelgas en verano de Cercanías en 5 años

El Ministerio de Transportes afronta la tercera huelga de Cercanías Madrid en 33 días, la primera convocada en pleno verano en cinco años. El paro de este viernes 31 de julio, en plena operación salida de agosto, dejará los trenes de cercanías con servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% en el resto de la jornada, según la resolución fijada por el propio ministerio.

Las tres jornadas de paro —29 de junio, 15 de julio y 31 de julio— responden a dos motivos distintos convocados por el Sindicato Ferroviario. Las dos primeras se centraron en el conflicto por Renfe Mercancías: el sindicato rechaza la creación de una sociedad mixta con la empresa privada Medway, del grupo MSC, y sostiene que esa operación incumple los acuerdos laborales firmados con el Ministerio de Transportes en noviembre de 2023 y marzo de 2025. La tercera jornada, la del 31 de julio, cambia el motivo hacia las averías en los sistemas de climatización de los trenes, que el sindicato atribuye a la externalización del mantenimiento que Renfe amplió en 2022.

Los servicios mínimos fijados para el 31 de julio son del 75% en Cercanías en hora punta y del 50% en el resto de la jornada, del 65% en Media Distancia y del 73% en Alta Velocidad y Larga Distancia. Las líneas de mayor densidad de la red madrileña, como la C-4 (Parla-Alcobendas/Colmenar) y la C-5 (Móstoles-Atocha-Fuenlabrada-Humanes), son las que notarán mayor reducción en el número de circulaciones, aunque el ministerio no ha discriminado por corredores en su resolución.

Fuentes de Renfe señalan que el seguimiento de las dos huelgas anteriores fue bajo, inferior al 2,5% de la plantilla en ambos casos, lo que permitió mantener la circulación con normalidad en la mayor parte de la red. El Sindicato Ferroviario, por su parte, denuncia que la falta de acuerdo en la Comisión de Conflictos Laborales del Grupo Renfe ha llevado al conflicto a su tercera jornada consecutiva, y advierte de que la negociación sobre el futuro de Renfe Mercancías y la renovación de los equipos de climatización sigue sin resolverse.

El Ministerio de Transportes no ha anunciado, hasta el momento, ninguna medida adicional más allá de la fijación de los servicios mínimos para esta huelga. La convocatoria coincide con uno de los días de mayor movilidad ferroviaria del verano, en pleno inicio del período vacacional de agosto.