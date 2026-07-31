Sánchez arrojó 8,5 toneladas de CO2 en su gira en Super Puma por los fuegos: igual que 214 coches diésel

La gira del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por distintos Puestos de Mando Avanzado (PMA) desplegados contra los fuegos de Madrid, Ávila y Castellón, en los trayectos para los que movilizó el helicóptero Super Puma del Ejército del Aire, dejó una huella de 8,5 toneladas de CO2 (dióxido de carbono) tras unas 5 horas y 40 minutos de vuelo, siendo ello el equivalente al uso de 214 coches diésel.

A partir de los registros de plataformas de tráfico aéreo consultados por OKDIARIO, este periódico ha obtenido estos datos respecto a cuatro viajes de Pedro Sánchez en la última semana a distintas zonas afectadas por los incendios. Así, se ha contabilizado el desplazamiento del presidente socialista el pasado 25 de julio a Cadalso de los Vidrios (Madrid) para acudir al PMA de Cenicientos; el del 26 de julio al PMA de Navaluenga (Ávila); el del 27 de julio al PMA de Vall d’Uixó (Castellón) y el del 30 de julio también al PMA de Navaluenga.

No se incluye aquí el viaje al PMA de Navalcarnero (Madrid) del 28 de julio porque el trayecto lo hizo en coche oficial. No obstante, sí se ha considerado para el cómputo el recorrido realizado por el Super Puma, cada una de las veces, desde la base militar de Cuatro Vientos hasta el helipuerto de la Moncloa para recogerle, y luego en sentido contrario hasta dicha base tras dejar al jefe del Ejecutivo en su residencia oficial.

En cuanto al tiempo de tales desplazamientos, el vuelo de ida y vuelta a Cadalso de los Vidrios desde el Palacio de la Moncloa rondó los 40 minutos, los de Navaluenga, en torno a 50 minutos cada uno, y el de la Vall d’Uixó (Castellón) fue el de mayor duración, en torno a 3 horas, ida y vuelta. A ello hay que sumar los cinco minutos, aproximadamente, que tarda el helicóptero entre Cuatro Vientos y Moncloa, y viceversa.

En total, todos estos vuelos en el Super Puma generaron 8,5 toneladas de CO2 tras unas 5 horas y 40 minutos de vuelo, teniendo en cuenta que este helicóptero emite alrededor de 1,5 toneladas de CO2 por hora de vuelo. A partir de aquí, tomando como referencia un coche diésel circulando a una velocidad media mixta (~50 km/h) y con una emisión real de ~140 g CO2/km, se necesitarían unos 214 coches circulando al mismo tiempo para igualar, hora a hora, las emisiones del helicóptero.

Más contaminante

OKDIARIO informó el pasado sábado 25 de julio en detalle del viaje realizado por Sánchez a un PMA del macroincendio de la Sierra Oeste de Madrid. El Super Puma del presidente salió del helipuerto de la Moncloa en torno a las 9.12 horas de la mañana y aterrizó en el de Cadalso de los Vidrios (Madrid) a las 9.32 horas. Un trayecto de apenas 20 minutos en helicóptero para recorrer los cerca de 90 kilómetros de distancia que hay en coche. Precisamente, en coche, la duración ronda algo más de una hora.

Tras aterrizar en Cadalso de los Vidrios y bajarse del helicóptero, Sánchez se subió a un vehículo oficial para recorrer apenas 6 kilómetros por carretera (unos 9 minutos de duración) hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Cenicientos (Madrid), donde ya se encontraban el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, entre otras autoridades. Por su parte, la jefa del Ejecutivo madrileño se desplazó en coche a este puesto de mando desde la capital, según confirmaron a OKDIARIO fuentes de su gabinete.

En esta ocasión, Sánchez no utilizó el Super Puma para hacer un vuelo de reconocimiento, sino para ir a un lugar cercano al puesto de mando. De esta forma, en lugar de usar el coche desde la Moncloa, movilizó dicho helicóptero de las Fuerzas Armadas, un medio de transporte más costoso y, sobre todo, más contaminante.

Sin embargo, pese a ese efecto contaminante del uso abusivo del Super Puma, Sánchez fue enarbolando en estas visitas su habitual discurso sobre la «emergencia climática», a la que vincula con los incendios pese al factor humano en la causa de muchos de ellos. De hecho, sobrepasado por la realidad, el jefe socialista del Ejecutivo, que anunció este jueves el fin de la emergencia nacional por los incendios de Madrid y Ávila, tuvo que admitir que algunos de los incendios más devastadores sufridos en España en estas semanas «son debidos a imprudencias, a la mano del ser humano».