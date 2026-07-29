Sánchez huye de OKDIARIO cuando le pregunta por qué no visita a las víctimas de los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado contestar a OKDIARIO cuando periodistas de este medio le han preguntado este miércoles, durante su visita al puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), por qué no visita a las víctimas de los incendios que han arrasado numerosos territorios de la península ibérica en los últimos días.

Sánchez ha huido en dos ocasiones tras las preguntas de este medio. Acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, el jefe del Ejecutivo ha podido escuchar a la perfección la pregunta de uno de los enviados de este medio al puesto de Navalcarnero, pero ha desestimado responder.

El presidente, que tras su comparecencia en la localidad madrileña ha puesto rumbo a Palma de Mallorca, donde en la tarde de este miércoles se reunirá con los Reyes de España, tampoco ha querido dar a conocer por qué no admite preguntas tras la declaración realizada en Navalcarnero. De nuevo cuestionado por una reportera de OKDIARIO, ni Sánchez ni nadie de su equipo han querido contestar.

Cabe destacar que Sánchez recibió gritos e insultos en su visita del lunes al puesto de mando avanzado del incendio de Vall de Uxó, en Castellón. «¡Traidor, no hacéis nada!», le culparon varios ciudadanos, indignados por la falta de soluciones ante una situación de máxima gravedad.

Pedro Sánchez ha trasladado este miércoles que la evolución de los incendios en las provincias de Ávila y Madrid «continúa siendo favorable», aunque ha pedido «máxima precaución» ante la llegada de una nueva ola de calor. Desde el puesto de mando avanzado ha señalado que «las próximas 12 horas van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil», asegurando que ahora mismo esta «es la principal prioridad».

Estado de los incendios

La lucha contrarreloj para hacer frente al fuego que ha arrasado miles de hectáreas en Madrid y Ávila antes de que llegara hoy la cuarta ola de calor del verano ha obtenido sus frutos. Por fin podemos hablar de buenas noticias: la intensa labor de los bomberos, así como el descenso de temperaturas durante la noche, han colaborado a frenar el avance de las llamas y los incendios están a punto de ser perimetrados.

Los fuegos en la Comunidad de Madrid y en Ávila, aunque aún no se encuentran 100% controlados, sí están en estado de contención, ya que no se han producido nuevas reproducciones. La Delegación del Gobierno en Madrid ha afirmado a primera hora de este miércoles que la climatología de esta noche «ha contribuido al control definitivo del incendio», aunque piden «ser cautos» dada la magnitud del incendio y el inicio de una nueva ola de calor.

En el plano negativo se encuentra la situación del incendio declarado el sábado en la localidad de Vall de Uxó, en Castellón. El fuego avanza aún sin control tras arrasar ya 10.000 hectáreas después de que el martes sufriera varios rebrotes, aunque también permitió desconfinar parcialmente tres municipios.

Los medios aéreos se han desplegado a primera hora para las labores de control y extinción, aunque las dos últimas jornadas no pudieron hacerlo hasta la tarde debido a las condiciones meteorológicas y la inversión térmica que impidió combatir las llamas y el humo desde el aire. El perímetro del incendio se calcula actualmente en 75,5 kilómetros y unas 10.000 personas siguen desalojadas.