Marlaska anuncia que los incendios de Ávila y Madrid ya están «técnicamente estabilizados»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este miércoles, desde el puesto de mando avanzado instalado en Navalcarnero (Madrid), que los incendios de Ávila y la Comunidad de Madrid que han arrasado más de 70.000 hectáreas se encuentran «técnicamente estabilizados».

Marlaska ha presidido este miércoles la reunión del Consejo Nacional de Protección Civil y ha señalado que, tras una semana del inicio de la emergencia, la Dirección Operativa de la misma, que corresponde a la Unidad Militar de Emergencias (UME), apoyada en informes técnicos regionales y territoriales, da por «técnicamente estabilizados» los fuegos que afectan a la zona.

El titular de Interior ha querido aclarar que, «sin perjuicio» de este criterio técnico, los efectivos siguen trabajando sobre las zonas afectadas y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel de emergencia tres a dos y, por tanto, se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en Ávila y Madrid. «Se realizarán las valoraciones y las evaluaciones y, cuando proceda, se tomarán las decisiones oportunas, siempre en términos de lo que es proporcional y adecuado», ha explicado el ministro en su declaración.

Grande-Marlaska se ha centrado, en un tramo de su declaración, en la investigación correspondiente al incendio originado en la localidad de Burgohondo, en Ávila, en el que fue detenido el dueño de una máquina que presuntamente desató las llamas. El ministro ha pedido cautela con respecto a este suceso, catalogado como el mayor de la historia con alrededor de 50.000 hectáreas calcinadas.

«Dejemos que la investigación se vaya desarrollando con todos los elementos de análisis necesarios para poder determinar el origen sin duda alguna y, evidentemente, también las responsabilidades», ha defendido Marlaska.

Marlaska pide reforzar las medidas

El ministro del Interior ha instado este miércoles a las comunidades autónomas a «reforzar las medidas preventivas y adaptarlas a la realidad de cada territorio» para reducir la probabilidad de que se produzcan incendios, favorecer su detección en fases iniciales y minimizar sus posibles consecuencias.

Grande-Marlaska ha realizado esta petición durante el Pleno del Consejo de Protección Civil, en el que ha solicitado a las autoridades autonómicas valorar la «adopción temprana» de iniciativas que «limiten temporalmente» el acceso o determinadas actividades en las zonas de mayor riesgo, «así como a fortalecer las acciones de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía».

«La experiencia demuestra que una parte importante de los incendios forestales tiene origen en la actividad humana, por lo que la prudencia, la autoprotección y la concienciación ciudadana constituyen elementos esenciales para prevenir su aparición», ha manifestado el ministro durante su intervención de clausura del pleno, ante representantes de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.