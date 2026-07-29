Los incendios en España ya han arrasado este año un territorio equivalente a Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia

España atraviesa una de las campañas de incendios forestales más devastadoras de los últimos años. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el fuego ha calcinado ya 172.400 hectáreas de terreno en lo que va de 2026, una cifra que permite dimensionar la magnitud de la catástrofe medioambiental que sufre el país.

Para hacerse una idea de lo que suponen esas hectáreas arrasadas, basta con acudir al Atlas de Áreas Urbanas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Ese documento cifra el área municipal de Murcia en 88.186 hectáreas, el de Madrid en 60.431, el de Valencia en 13.465 y el de Barcelona en 10.135. La suma de las cuatro capitales roza las 172.200 hectáreas, prácticamente idéntica a la superficie que el fuego ha reducido a cenizas en territorio nacional durante este año.

Los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica detallan que en 2026 se han contabilizado 5.429 siniestros forestales en total. De ellos, 3.554 han sido conatos, es decir, incendios que han afectado a menos de una hectárea de superficie y que, por su rápida extinción, no han llegado a descontrolarse. Los 1.875 restantes son incendios propiamente dichos, aquellos que superan la hectárea calcinada, y que son los principales responsables de las 172.400 hectáreas arrasadas.

Dentro de ese recuento, el Ministerio distingue una categoría especialmente preocupante: los grandes incendios forestales, definidos como aquellos siniestros que superan las 500 hectáreas de superficie quemada. En lo que va de año, España ha sufrido 29 incendios de estas características, episodios que, por su virulencia y extensión, concentran buena parte del área total calcinada y que suelen requerir el despliegue de medios aéreos y terrestres durante varios días para lograr su control.

La comparación con las cuatro capitales no sólo permite visualizar la escala del desastre, sino que pone sobre la mesa el debate acerca de la gestión forestal y la prevención de incendios en España, un asunto que en las últimas semanas ha copado el debate político tras los graves incendios registrados en Madrid y Ávila.