Rodri Hernández está considerado como uno de los mejores centrocampistas del mundo. El futbolista del Manchester City fue uno de los grandes líderes de la selección española campeona de la Eurocopa 2024 y ese mismo año conquistó el Balón de Oro, convirtiéndose en el primer español en lograrlo desde Luis Suárez. Repasamos su vida personal y profesional, desde su familia y su novia hasta los equipos en los que ha jugado, su sueldo y la grave lesión que marcó uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Cuántos años tiene Rodri Hernández

Rodri Hernández nació el 22 de junio de 1996 en Madrid y actualmente tiene 30 años. Se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, combinando experiencia, liderazgo y un extraordinario conocimiento táctico del juego.

Cuánto mide Rodri Hernández

Rodri Hernández mide 1,91 metros. Su altura y potencia física le permiten dominar el juego aéreo, recuperar balones con facilidad y ser uno de los mediocentros más completos del fútbol internacional.

Rodrigo Hernández y el Balón de Oro 2024

Rodri Hernández conquistó el Balón de Oro 2024 después de firmar una temporada histórica con el Manchester City y la selección española. El centrocampista fue elegido mejor jugador de la Eurocopa conquistada por España y culminó un año sobresaliente convirtiéndose en el primer futbolista español que gana el prestigioso galardón desde 1960.

Así es Laura, la novia de Rodri Hernández

Como ya se ha mencionado, la vida privada de Rodri Hernández es literalmente así, privada. Se conoce que su novia Laura es médico y que se conocieron en la residencia de la Universidad Jaume I. A diferencia del futbolista, ella sí tiene redes sociales, pero su cuenta es privada y también quiere estar alejada de los focos y no exponer su vida públicamente.

La pareja siempre ha mantenido un perfil muy discreto y apenas comparte aspectos de su vida privada, algo que ambos han querido preservar desde el inicio de la carrera profesional del futbolista.

Rodri Hernández, junto a su novia Laura. (Getty)

Qué lesión tiene Rodri en la rodilla

Después de una temporada sobresaliente en cuanto a rendimiento individual en el Manchester City, culminado con el título de campeón de la Eurocopa 2024 y el trofeo de MVP del torneo, Rodrigo Hernández sufrió la lesión más dura de su carrera, una rotura de ligamento cruzado en su rodilla que le dejará varios meses fuera de los terrenos de juego, en su mejor etapa como profesional. El plazo de recuperación para esta dura lesión suele oscilar entre los seis y los nueve meses, por lo que Rodri, que se lesionó el domingo 22 de septiembre ante el Arsenal, podría no volver a jugar en lo que resta de temporada 2024-25.

Después de varios meses de recuperación, Rodri volvió a competir durante 2025 y recuperó progresivamente su mejor nivel, regresando también a la selección española para disputar la fase de clasificación del Mundial 2026.

Su familia: sus padres y sus hermanos

Rodri Hernández es un futbolista atípico. Al centrocampista del Manchester City le gusta siempre estar en un segundo plano. Ni redes sociales, ni tatuajes, ni nada más allá del fútbol, además de haberse licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es por ello que se conocen muy pocos detalles de su vida personal, ya que evitar ser el foco de atención y prefiere llevar todo discretamente sin ofrecer mucha información de su vida.

Su abuelo Noé Hernández, que falleció unos meses y al que Rodri le dedicó dos goles con la selección española, fue un conocido médico en la localidad leonesa de La Bañeza. El padre del futbolista, Antonio, ingeniero de profesión, también vivió durante unos años allí hasta que se mudó a Madrid para trabajar, ciudad en la que acabaría naciendo el jugador del Manchester City.

Su madre Elena es directora de marketing y poco más se conoce sobre ella, mientras que sus hermanos se llaman Gonzalo y Álvaro. El primero de ellos fue becado para estudiar en Estados Unidos y también lo calificaban como un buen futbolista, mientras que el segundo es el pequeño y está estudiando en Mánchester aprovechando que Rodri Hernández está jugando en el City.

De dónde es, dónde vive y su equipo actual

En el Manchester City, Rodri se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes de Pep Guardiola y uno de los capitanes del vestuario. También es el líder del centro del campo de la selección española junto a jugadores como Martín Zubimendi, Mikel Merino o Pedri.

En Castellón fue creciendo hasta debutar con el primer equipo del Villarreal. Con el Submarino Amarillo llamó la atención de los grandes clubes y ahí vivió su primera convocatoria con la selección española. El Atlético de Madrid fichó al joven centrocampista y tras una temporada, el todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola llamó a su puerta y pagó su cláusula de rescisión.

Rodri Hernández no dudó a la hora de aceptar la propuesta que llegaba desde la Premier League y desde entonces vive en Mánchester jugando para el City. Además de varios títulos de Premier League, el centrocampista madrileño que cumplirá 28 años el próximo 22 de junio, también logró levantar uno de los títulos más ansiados para cualquier futbolista: la Champions League. De hecho, los ingleses ganaron en la final 1-0 al Inter de Milán y fue el internacional español el que hizo el tanto del triunfo.

¿Qué ha estudiado Rodri?

El ganador del Balón de Oro confesó que tuvo dificultades para compaginar el fútbol profesional con sus estudios. A pesar de esto, consiguió terminar la carrera de Administración y Dirección de Empresas.