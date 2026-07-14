Quién es Laura Cascante, novia de Rodri Hernández: su edad, de dónde es y cuál es su profesión

La Copa Mundial de la FIFA se encuentra en su recta final. La edición de este 2026 está siendo una auténtica montaña rusa de emociones, de eso no cabe duda. Y es que cada vez falta menos para conocer el nombre de la selección ganadora. Una ardua batalla sobre el terreno de juego que está poniendo el nombre de los protagonistas en el foco mediático. De hecho, si hablamos de la Selección Española de Fútbol, los deportistas están viviendo este campeonato con mucha emoción. Eso sí, siempre acompañados de sus seres queridos. En el caso de Rodri Hernández, el joven de 30 años está haciendo frente a una nueva edición del torneo. Una experiencia que está compartiendo junto a su familia y su pareja, Laura Cascante.

El madrileño intenta siempre mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, pero hay ciertos detalles que nunca pasan desapercibidos. De esta manera, aunque el nombre de Laura Cascante apenas aparece en los principales medios de comunicación, hay ciertas cosas que sí se saben de ella. De hecho, médica de profesión, siempre ha querido mantener su vida privada lo más alejada posible de la vida pública. Y es que no tiene una cuenta pública en redes sociales.

Laura Cascante y Rodri Hernández llevan juntos desde que eran estudiantes

Respecto a su relación sentimental con Rodri Hernández, se sabe que ambos se conocieron cuando eran universitarios. Una historia de amor que surgió en la Universitat Jaume I de Castellón, puesto que el futbolista de la Selección Española está graduado en Administración y Dirección de Empresas. Así pues, desde entonces, ambos han llevado su relación con absoluta discreción y en la intimidad.

Rodri Hernández no tiene perfil en redes sociales, por lo que no es posible ver contenido de él con Laura Cascante, pero ambos sí han sido grabados juntos durante la celebración de varios torneos deportivos. Pues, la chica siempre ha sido la máxima admiradora y el principal apoyo del madrileño. Una situación que se pudo ver en la final de la Champions League del 2023, que ganó el Manchester City y en la que Rodri marcó el gol de la victoria.

Pero, recordemos, Laura Cascante no es la única novia de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como bien hemos informado a lo largo de los últimos días, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. Pues, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella; Laura Abla, la pareja de Dani Olmo; Ainhi García, la novia de Nico Williams; Lola Liberal, la mujer de Mikel Merino; Alejandra Dorta, la novia de Pedri; y Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz.