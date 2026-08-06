El asombroso hallazgo que ha descolocado a los arqueólogos: rescatan en Inglaterra una espada de la Edad de Bronce con más de 3.000 años bajo el océano

Un hallazgo arqueológico en las costas del sur de Inglaterra ha sorprendido a la comunidad científica por su extraordinario estado de conservación y por todo lo que puede revelar sobre la prehistoria europea.

Dos buceadoras voluntarias han recuperado una espada de la Edad del Bronce que permanecía sumergida desde hace más de 3.000 años frente a la costa de Devon, un enclave conocido por albergar algunos de los yacimientos submarinos más importantes del noroeste de Europa.

La pieza apareció durante una campaña de investigación en la zona de Salcombe, donde desde hace décadas se documentan restos de antiguos naufragios y objetos de enorme valor histórico.

Cómo apareció la espada de la Edad del Bronce en la costa de Salcombe

El hallazgo se produjo durante una inspección realizada por voluntarios del South West Maritime Archaeological Group (SWMAG) en los yacimientos protegidos de Moor Sand y Salcombe Cannon.

Fueron las experimentadas buceadoras Becky Gill y Catherine Gillon quienes detectaron el arma parcialmente enterrada entre los sedimentos marinos mientras trabajaban en las labores de excavación.

Gill explicó, en declaraciones recogidas por Heritage Daily, que descubrir la espada fue una sensación comparable a «la emoción de un niño en Navidad». Además, la intervención forma parte de un proyecto impulsado por Historic England con el objetivo de formar a nuevos especialistas en arqueología marítima.

Las primeras evaluaciones sitúan la fabricación del arma entre los años 1300 y 800 a.C., lo que corresponde al Bronce Medio o Bronce Tardío. Aunque el agua salada ha erosionado parte de la hoja tras siglos bajo el mar, la estructura conserva características suficientes para aportar información muy valiosa sobre la fabricación de armamento en aquella época.

Un yacimiento que sigue revelando secretos de hace tres milenios

La costa de Salcombe ya había ofrecido importantes descubrimientos en campañas anteriores. De hecho, las excavaciones desarrolladas en Moor Sand han permitido recuperar más de 400 objetos de oro, entre ellos lingotes, brazaletes, cabezas de hacha y otros elementos relacionados con el comercio de metales.

Los investigadores consideran que estos materiales proceden, al menos, de dos naufragios diferentes ocurridos durante la Edad del Bronce. Todo apunta a que las embarcaciones transportaban mercancías de gran valor destinadas al intercambio entre distintos territorios europeos, lo que confirma la relevancia comercial de esta ruta marítima.

La espada encontrada en Inglaterra ayuda a comprender las antiguas rutas comerciales europeas

Los especialistas consideran que su recuperación ofrece información esencial para reconstruir la historia del comercio marítimo prehistórico. La presencia de armamento, metales preciosos y otros objetos en el mismo entorno arqueológico indica que estas embarcaciones desempeñaban un papel fundamental en el intercambio de materias primas, tecnología y conocimientos entre diferentes pueblos.

Los expertos también destacan la importancia de conservar cuidadosamente cada pieza recuperada, ya que incluso los pequeños restos de corrosión pueden aportar datos sobre las técnicas metalúrgicas empleadas hace miles de años.

El proyecto persigue formar a nuevas generaciones de arqueólogos submarinos y garantizar la protección del patrimonio histórico sumergido, una labor que se desarrolla en colaboración con el South West Maritime Archaeological Group y la empresa MSDS Marine.

Neil Wilkin, conservador del Museo Británico, ha definido la espada como una incorporación excepcional a la historia arqueológica de Salcombe. Una vez finalice el proceso de estabilización para evitar el deterioro del metal, la pieza será trasladada al museo, donde será sometida a diversos análisis científicos antes de incorporarse a la colección nacional.