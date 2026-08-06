Marco Aurelio, sobre el estoicismo: «Al alba, cuando te despiertes con pereza, ten pronto este pensamiento: me levanto para cumplir mi tarea de hombre»

Aunque vivió hace casi dos mil años, las reflexiones de Marco Aurelio siguen inspirando a millones de personas por su vigencia y sencillez. El emperador romano, uno de los máximos representantes del estoicismo, dejó en sus escritos numerosas enseñanzas sobre la disciplina, el deber y la forma de afrontar las dificultades. Entre ellas destaca una frase dedicada a vencer la pereza al comenzar el día, un consejo que continúa siendo tan actual como entonces.

«Al alba, cuando te despiertes con pereza, ten pronto este pensamiento: me levanto para cumplir mi tarea de hombre». Con esta reflexión, el emperador romano nos quiso recordar que cada persona tiene su rol. Si alguien se deja llevar por la comodidad, se aleja de lo que tiene que ser. La idea fundamental de la frase es una parte importante del estoicismo: actuar de acuerdo con lo que es natural y cumplir con nuestras responsabilidades.

Para los estoicos, ser feliz no se trataba de buscar placer ni de evitar el esfuerzo, sino de vivir de acuerdo a la virtud y a la razón. Por ello, Marco Aurelio asegura que el primer pensamiento cuando nos despertamos debe ser recordar que tenemos algo que hacer (tanto con el trabajo como con compromisos personales).

Perseverancia

La idea que intenta transmitir Marco Aurelio es cambiar la forma de pensar. Sugiere reflexionar sobre qué tarea debe realizarse, ya que de esta manera se puede actuar sin depender de los sentimientos y ayuda a ser más constante. Aunque parezca que está relacionado con salir de la cama, su significado va más allá. Realmente, resume una forma de entender la vida basada en la disciplina, la responsabilidad y la aceptación de las obligaciones personales.

Para Marco Aurelio, el ser humano alcanza su plenitud cuando desempeña aquello para lo que está llamado, del mismo modo que cualquier elemento de la naturaleza cumple su función. Por ello, levantarse con intención de cumplir una tarea es una actitud ante la vida que sigue siendo uno de los mensajes más representativos del estoicismo para los humanos.