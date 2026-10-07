Los expertos en decoración coinciden: tener una lengua de suegra en casa es buena idea porque «bloquea las malas vibras y ayuda a mantener la energía del hogar»

La Sansevieria trifasciata, conocida como lengua de suegra, tiene un destacado papel en el diseño de interiores actual. Su resistencia a múltiples climatologías diversas y su fácil cuidado convierten a esta especie en una opción habitual en la decoración de estancias del hogar. Laura Cardona, especialista en decoración, señala distintas virtudes de esta planta en el equilibrio doméstico.

A través de sus redes sociales, la arquitecta asegura que este ejemplar ejerce como escudo protector ante malas energías. Según la experta, el vegetal atrae las tensiones del ambiente. La profesional manifiesta que «bloquea las malas vibras, protege el espacio y ayuda a mantener la energía del hogar clara y equilibrada».

La arquitecta añade que esta especie muestra cambios físicos ante niveles elevados de pesadez ambiental, a lo que sostiene: «Hay algo muy poderoso: cuando el ambiente está muy cargado, esta planta lo absorbe todo. Puede empezar a secarse, enfermarse o morir, como si tomara ese peso energético para que tú no lo hagas».

Una opinión compartida por las autoridades

La magnitud de la Sansevieria va más allá de las creencias sobre energías. Cardona subraya el respaldo científico que posee este ejemplar, mencionando una investigación de la NASA acerca de plantas con la habilidad de purificar el aire. La organización espacial incluyó a la especie en sus estudios por su propiedad para filtrar toxinas presentes en el ambiente. La experta concreta: «La NASA la incluyó en su famoso estudio de plantas purificadoras de aire. La Sanseviera ayuda a eliminar toxinas como el benceno y el formaldehído, liberando oxígeno durante la noche». Estos datos empíricos brindan un rol adicional al vegetal, ya que su capacidad para renovar el aire durante el descanso optimiza la calidad del entorno.

La sugerencia de ubicación reside en los objetivos de diseño y bienestar. La diseñadora aconseja situar la planta en sitios estratégicos de la vivienda. La entrada principal o los dormitorios son los enclaves idóneos para Cardona. La especialista defiende que las hojas actúan como una barrera contra la energía de los invitados. Cardona sentencia: «Si sientes que tu casa necesita un pequeño guardián verde, esta es la señal».