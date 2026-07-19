El significado de que la lengua de suegra florezca por primera vez y por qué pasa, según los expertos en plantas

La sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una de las plantas de interior más populares gracias a su resistencia, su facilidad de cuidado y su valor ornamental. Originaria de regiones tropicales de África y Asia, esta planta suculenta destaca por adaptarse con facilidad a distintos ambientes y ayudar a mejorar la calidad del aire. Sus hojas, largas, firmes y de crecimiento vertical, presentan diferentes tonalidades de verde con vetas, franjas o bordes amarillos, dependiendo de la variedad.

Su versatilidad permite ubicarla en prácticamente cualquier estancia del hogar, como el salón, el dormitorio, el recibidor o la cocina. Aunque crece mejor en espacios con abundante luz indirecta, también tolera zonas de semisombra. Lo que sí conviene evitar es la exposición prolongada al sol directo, ya que podría dañar o decolorar sus hojas. Un rincón cercano a una ventana con luz filtrada, una balda bien iluminada o una esquina luminosa de la habitación son opciones ideales para que la planta crezca fuerte y sana.

¿Qué significa que la lengua de suegra florezca por primera vez?

En el Feng Shui, se considera una planta protectora, relacionada con la prosperidad, el equilibrio y la capacidad de mantener alejadas las energías negativas. Sus hojas rectas y verticales simbolizan fortaleza, crecimiento y estabilidad. También representa la resistencia y la adaptación, ya que es capaz de prosperar incluso en condiciones poco favorables. Por ello, muchas personas la eligen como un símbolo de constancia, superación y buena suerte dentro del hogar.

Cuidados

Aunque la lengua de suegra es una planta muy resistente, es fundamental seguir unos cuidados básicos para que crezca sana, mantenga sus hojas firmes y conserve su característico color durante muchos años.

Se desarrolla mejor en espacios con luz indirecta abundante, aunque también puede adaptarse sin problemas a zonas con poca iluminación. Es recomendable evitar el sol directo, especialmente en verano.

Esta planta necesita muy poca agua, y lo ideal es regar únicamente cuando el sustrato esté completamente seco. Durante el otoño y el invierno conviene espaciar aún más los riegos, ya que el exceso de humedad es uno de sus principales enemigos.

En cuanto a la temperatura, prefiere ambientes cálidos, con temperaturas comprendidas entre los 18 °C y los 27 °C. No tolera bien las heladas ni las corrientes de aire frío.

Los jardineros recomiendan utilizar un sustrato ligero y con buen drenaje, similar al que se usa para cactus o plantas suculentas. Además, es fundamental que la maceta disponga de agujeros en la base para evitar que el agua se acumule en las raíces.

Basta con aplicar un fertilizante líquido diluido una vez al mes durante la primavera y el verano. En los meses fríos no suele necesitar ningún aporte adicional de nutrientes.

Apenas requiere poda. Sólo hay que retirar las hojas secas, amarillentas o deterioradas para favorecer un aspecto saludable. Aunque es una planta muy resistente, en ambientes demasiado secos pueden aparecer cochinillas o ácaros.

Beneficios

La lengua de suegra ayuda a mejorar la calidad del aire al eliminar determinadas sustancias presentes en el ambiente; además, a diferencia de otras plantas, continúa realizando el intercambio de gases durante la noche, lo que la convierte en una excelente opción para el dormitorio. A esto hay que sumar que es una de las mejores alternativas para personas con poca experiencia en jardinería o para quienes apenas tienen tiempo para cuidar de las plantas.

Desde el punto de vista decorativo, su porte elegante y sus hojas verticales combinan fácilmente con cualquier estilo, lo cual es un gran punto a favor. Finalmente, cabe señalar que, con los cuidados adecuados, la lengua de suegra se puede mantener en perfecto estado durante muchos años, convirtiéndose en una compañera ideal para cualquier estancia de la casa.

Floración

Aunque muchas personas creen que la lengua de suegra nunca florece, lo cierto es que sí puede hacerlo cuando recibe los cuidados adecuados. Las flores son pequeñas, de color blanco o crema, y desprenden un aroma dulce e intenso, especialmente durante la noche. En algunos casos también producen pequeñas gotas de néctar.

Los expertos señalan que la floración suele producirse cuando la planta tiene una buena iluminación, riegos moderados, temperaturas cálidas y un sustrato con buen drenaje. Lejos de necesitar un recipiente muy grande, la lengua de suegra prefiere crecer en espacios algo ajustados, una condición que puede estimular la aparición de las flores. La floración también suele darse en ejemplares adultos, por lo que es poco frecuente verla durante los primeros años de vida.

Cabe señalar que este proceso tiene un gran significado simbólico en diferentes culturas. En el Feng Shui, se interpreta la floración como una señal de crecimiento personal, renovación y llegada de nuevas oportunidades. También se considera un símbolo de prosperidad, equilibrio y buena energía dentro del hogar, ya que refleja que la planta se encuentra en armonía con su entorno.