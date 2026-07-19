¿Cuánto dura la prórroga? Así funciona este tiempo añadido en el Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ha llegado al final de los 90 minutos con empate a cero, por lo que el encuentro se decidirá en la prórroga. Este escenario ha despertado las dudas de muchos aficionados, ya que, aunque las reglas son similares a las que se aplican en otras competiciones, existen algunos matices que conviene conocer. Ahora el título mundial se decide en el tiempo extra.

¿Cuándo hay prórroga en el Mundial?

La prórroga solo se disputa en las eliminatorias del Mundial. Es decir, en la fase de grupos, un empate al término de los 90 minutos es un resultado definitivo y no se juega tiempo extra.

Sin embargo, en los cruces de eliminación directa, incluida la final, si el marcador sigue igualado al finalizar el tiempo reglamentario, el partido se prolonga durante 30 minutos más.

¿Cuánto dura la prórroga?

La prórroga consta de dos partes de 15 minutos cada una, para un total de 30 minutos adicionales.

Durante este tiempo no existe la regla del gol de oro ni la del gol de plata. Esto significa que, aunque uno de los equipos marque, el encuentro continúa hasta que se complete el tiempo extra.

¿Qué ocurre si persiste el empate?

Si tras los 120 minutos de juego el resultado sigue igualado, el campeón se decidirá en la tanda de penaltis.

Cada selección dispone inicialmente de cinco lanzamientos desde el punto de penalti. Si ambos equipos mantienen la igualdad tras esos cinco disparos, la eliminatoria pasa a la muerte súbita, donde cada lanzamiento puede resultar definitivo.

Un cambio más durante la prórroga

Uno de los aspectos que distingue al Mundial 2026 es la gestión de las sustituciones.

Los equipos pueden realizar cinco cambios durante los 90 minutos reglamentarios. No obstante, si el partido llega a la prórroga, los seleccionadores disponen de una sustitución adicional para afrontar el desgaste físico del tiempo extra, por lo que cada equipo puede completar hasta seis cambios.

Un torneo pensado para llevar a los equipos al límite

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, cuenta con un mayor número de partidos y eliminatorias, lo que aumenta las posibilidades de que muchos encuentros se decidan en la prórroga o en los penaltis.