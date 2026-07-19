Así es Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 España – Argentina

Slavko Vincic es el árbitro de la final del Mundial para el España – Argentina. El esloveno fue el elegido de la FIFA para ser el que dirija el partido más importante del fútbol y se encargará de hacer de juez para conocer cuál será el nuevo Campeón del Mundo. Un colegiado de mucha experiencia que también ha estado envuelto en polémicas deportivas como relaciones con su vida privada.

Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada ‘ley Vinicius’.

Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010, dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Qatar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudí (1-2), en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos. España está invicta en cinco partidos con él. Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0. Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

Un árbitro acusado de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas

Pero lo más interesante de su carrera es su escandaloso pasado, ya que en 2020 fue detenido por presuntos vínculos con una red de narcotráfico, prostitución y tráfico de armas. La detención tuvo lugar el 29 de mayo de 2020, en plena pandemia. El esloveno se encontraba en un local en la ciudad bosnia de Bijeljina, donde había 26 hombres y nueve mujeres cuando de repente entró la policía. Durante la redada se encontraron 10.000 euros en efectivo, armas y una gran cantidad de cocaína. Vincic fue encarcelado por estar presente en el local vinculado con la red criminal.

De hecho, el colegiado intentó escapar cuando entró la policía. Se subió a una barca por el río de la ciudad junto a otras tres personas y la presunta líder de la red, la proxeneta Tijana Maksimovic, pero las autoridades interceptaron el bote y les arrestaron de manera preventiva junto a otras 30 personas que estaban en el lugar de los hechos. El árbitro fue liberado pocas horas después tras prestar declaración. Dijo que no sabía nada de las actividades ilegales que estaban llevando a cabo en el local y que sólo había aceptado una invitación a comer con socios comerciales. Y la policía decidió dejarle en libertad tras comprobar su coartada.