Melendi, cantante español de 47 años, sobre sus adicciones: «Puse mi carrera en peligro y no veía el problema»

La confesión de Melendi sobre uno de los episodios más difíciles de su vida está dando mucho de qué hablar. El cantante asturiano ha recordado con absoluta sinceridad los problemas de adicciones que sufrió durante los primeros años de su carrera y reconoce que estuvo a punto de perderlo todo.

Según ha contado, la fama, el éxito de sus primeros discos y un ego desmedido le llevaron a vivir una etapa de «inconsciencia e inmadurez» que terminó desembocando en un episodio que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Por suerte, su entorno supo identificar que tenía un problema, así que le obligó a pedir ayuda para salir adelante.

«Puse mi carrera en peligro», reconoce el cantante, que ahora tiene 47 años. Sus declaraciones muestran una visión completamente distinta de la que tenía entonces.

El altercado en un avión

El punto de inflexión llegó en 2007, cuando protagonizó un grave altercado durante un vuelo con destino a México. Aquel incidente obligó al piloto a regresar al aeropuerto con cerca de 300 pasajeros a bordo, un episodio que tuvo una enorme repercusión mediática y que terminó con la detención del artista. Más allá de las consecuencias judiciales, aquel suceso supuso el inicio de un profundo proceso de transformación.

Melendi admite que, en aquel momento, todavía no era consciente de la gravedad de su situación. «Yo no estaba preparado para recibir ayuda todavía», explica durante su entrevista en El Rincón de los Errores. De hecho, insiste en que acudió a terapia porque no tenía otra alternativa si quería conservar su carrera.

«Yo me vi obligado a pedir ayuda porque las circunstancias, la opinión pública, las compañías discográficas… directamente puse mi carrera en peligro», comenta al respecto. Sus palabras reflejan que la decisión de iniciar un tratamiento estuvo motivada, en un primer momento, por la presión externa y no por una verdadera convicción personal.

El artista admite incluso que durante las primeras sesiones mantenía una actitud completamente defensiva. No creía que necesitara ayuda y su objetivo era convencer a quienes le rodeaban de que estaba comprometido con el tratamiento. «Tengo que disimular y hacer que me interesa lo que me están contando y que me creo esto», recuerda.

Con el paso del tiempo, sin embargo, ese proceso comenzó a cambiar su manera de entender la realidad. Lo que inicialmente consideró una obligación terminó convirtiéndose en una experiencia decisiva para comprender el origen de muchos de sus comportamientos y para desmontar la imagen que había construido de sí mismo durante años.

El personaje detrás de la persona

Uno de los aspectos más llamativos de su testimonio es la reflexión que realiza sobre el personaje de «macarra» que había creado durante la primera etapa de su trayectoria. Según explica, esa imagen no era más que un mecanismo de defensa con el que trataba de ocultar su vulnerabilidad y protegerse emocionalmente.

Melendi reconoce que durante mucho tiempo identificó la sensibilidad con la debilidad, una percepción que condicionó tanto su comportamiento como su manera de relacionarse con los demás. «Para mí la sensibilidad era un síntoma de debilidad por las consecuencias que me había traído», explica.

Fue precisamente el contacto con otras personas durante la terapia lo que le permitió cambiar esa visión. Escuchar a otros hablar abiertamente de sus emociones le hizo cuestionarse muchas de las ideas que había mantenido hasta entonces y empezar a desprenderse de esa máscara que había construido alrededor de su personalidad.

El cantante también recuerda que hubo otro elemento decisivo en ese proceso de transformación: el sufrimiento que observó en su madre tras el incidente del avión. Ver el impacto que toda aquella situación había tenido en su entorno más cercano le ayudó a tomar conciencia de las consecuencias reales de sus actos y a comenzar un ejercicio de autocrítica que hasta entonces había evitado.

Mirando atrás, el músico considera que aquel episodio, pese a su enorme gravedad, terminó siendo una oportunidad para reconstruir su vida. De hecho, no duda en definir aquel incidente aéreo como un «bendito error», una expresión con la que resume cómo una de las peores experiencias de su carrera acabó convirtiéndose en el punto de partida de una transformación personal.

La reflexión de Melendi

Durante su participación en el mencionado pódcast, Melendi explica que una vez consiguió enfrentarse a la realidad ya no pudo seguir justificando determinadas conductas. «Una vez que has visto la verdad es muy complicado seguir creyéndote tus propias mentiras y seguir justificándote», comenta.

Más de dos décadas después del inicio de su carrera, el artista atraviesa un momento muy distinto tanto en el plano profesional como en el personal. Consolidado como uno de los grandes referentes del pop, continúa llenando recintos y sumando millones de reproducciones a su repertorio.

Sus declaraciones suponen también un ejercicio de transparencia poco habitual entre figuras de su relevancia. Lejos de ocultar uno de los capítulos más delicados de su pasado, Melendi ha optado por compartir cómo vivió aquella etapa y el largo camino que tuvo que recorrer para reconocer un problema que durante mucho tiempo se negó a aceptar.