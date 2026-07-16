Melendi, sobre las adicciones y el «error» que marcó su vida: «Me vi obligado a pedir ayuda»

Melendi ha concedido una de sus entrevistas más personales. A lo largo de los años, el asturiano se ha ido abriendo cada vez más en sus intervenciones públicas. Un lado más cercano que le ha permitido conectar mucho más con el público. Por ello, recientemente, ha concedido una entrevista a El Rincón De Los Errores. En el podcast, el artista ha hablado de su pasado en el mundo de las adicciones. Y es que, con 47 años, tiene claro que fue una de las peores etapas de su vida. Pues, aunque estuviera en el momento de más éxito de su carrera musical, en lo personal estaba hundido.

En este encuentro, Melendi ha explicado que su punto de mayor inflexión tuvo lugar en el 2007. Y es que, muy a su pesar, protagonizó un fuerte altercado en un avión. La situación, tal y como él mismo ha recordado, se complicó tanto que el propio piloto tuvo que poner rumbo de regreso. Todo ello alterando la vida de las 300 personas que estaban dentro del avión. De esta manera, haciendo alusión al nombre del formato, confesó que fue «el error que marcó» su vida. Pues, ahora reconoce que fue un punto de «inconsciencia e inmadurez».

Melendi se sincera: «Lo hice, porque no me quedaba otro remedio»

Lejos de dejarlo aquí, el cantante continuó explicando cómo se encontraba a nivel personal por aquel entonces. Pues, tenía unos 26/27 años. «Yo me vi obligado a pedir ayuda, porque las circunstancias, la voz pública, las compañías discográficas… o sea, yo directamente puse mi carrera en peligro», dijo. Asimismo, es consciente de que «no estaba preparado para recibir ayuda todavía».

Superar las adicciones no es fácil. Pues, el paciente tiene que ser consciente de la gravedad de su situación y querer ponerle remedio. Por lo tanto, si no hay voluntad, nada se puede hacer. «Yo, evidentemente, lo hice, porque no me quedaba otro remedio. No fui convencido de que tenía un problema, todavía no había reconocido que tenía un problema», ha explicado. De hecho, no fue hasta que entró en el centro de rehabilitación que comprendió que necesitaba ayuda.

«Sientes que te están pillando», confiesa. «Tú tienes cosas dentro guardadas, como un tesoro, que no quieres que la gente se entere de lo que hay dentro, de lo que sientes… Y de pronto ves a personas hablando de ello, con una normalidad que te abre. Ese paso para mí fue muy necesario», asegura. «No queriendo estar ahí, aprendí muchas cosas», comenta. Y es que, durante años, Melendi construyó un «personaje macarra» que le ayudó a hacerse diferenciar en la industria musical. Sin embargo, su adicción a las drogas y al alcohol terminaron sumergirlo en la oscuridad. «Puedes volver a caer, porque estamos todo el tiempo entre luces y sombras, pero una vez que ves un poco de luz, es muy complicado seguir creyendo tus propias mentiras y justificándote», ha revelado.