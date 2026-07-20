Una niña lanza la pelota en su clase de golf: lo último que esperaba era que cayera sobre una boa de dos metros

Con apenas unos días de diferencia, se han encontrado dos boas constrictoras en un club de golf del condado de Durham en Reino Unido. Todo apunta a que los reptiles, que se estaban enfermos, fueron abandonados por su propietario. La primera boa fue descubierta el 13 de junio durante una clase infantil de golf, después de que una niña de 12 años golpeara accidentalmente al animal con la pelota. Una semana más tarde, el 20 de junio, apareció la segunda serpiente en una zona de matorrales del mismo campo.

Aaron Cox, instructor de golf de 40 años, explicó que en ambas ocasiones utilizó un palo para apartar con cuidado a los reptiles antes de introducirlos en una caja y trasladarlos a una tienda especializada en reptiles. Sin embargo, ambas serpientes fallecieron poco después debido al grave estado de salud en el que se encontraban. Cox cree que su antiguo dueño las dejó en el campo de golf «porque no podía cuidarlas, la factura de la comida empezó a ser demasiado alta y estaban enfermas, así que en lugar de llevarlas a la protectora de animales, a una tienda de mascotas o a un veterinario, simplemente las abandonaron y las dejaron morir».

Las boas constrictoras halladas en un campo de golf

Cox, originario de Australia y residente en el Reino Unido desde hace ocho años, comentó que en su país estaba acostumbrado a convivir con serpientes, aunque nunca había visto boas de ese tamaño en el norte de Inglaterra. Según explicó, tras varios veranos trabajando en la zona, era la primera vez que ocurría un incidente de este tipo. Llevo aquí seis o siete veranos y nunca había ocurrido. Y ahora hemos visto dos en una semana, y ahora hay tres más aquí mismo en North Yorkshire», comentó a The Guardian.

Las boas constrictoras son reptiles originarios de Sudamérica y pueden superar los tres metros de longitud. Aunque impresionan por su tamaño, no son venenosas y rara vez representan un peligro para las personas, ya que normalmente cazan presas de menor tamaño. Cox sospecha que el propietario decidió abandonarlas porque ya no podía hacerse cargo de ellas y optó por dejarlas en el campo en lugar de entregarlas a un refugio, una tienda especializada o un veterinario.

«Es una lástima y un acto bastante cruel por parte de quien lo haya hecho. Solo espero que lo piensen dos veces antes de volver a hacerlo, o que las personas que tienen serpientes como mascotas lo piensen dos veces antes de hacerlas si no pueden cuidarlas».

Animales exóticos legales en España en 2026

En 2026, la norma de referencia en España es la Ley de Bienestar Animal. En líneas generales, se considera animal exótico a cualquier especie distinta de los animales domésticos más comunes, como perros o gatos, y que procede de fauna silvestre, aunque haya nacido y se haya criado en cautividad.

A día de hoy todavía no existe un listado definitivo que recoja todas las especies exóticas que se pueden mantener como animales de compañía. La Ley de Bienestar Animal contempla la creación de «listados positivos», pero, hasta que esa regulación se apruebe, la legalidad de la tenencia de un animal exótico depende de varios factores. Es imprescindible que se puedan garantizar unas condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación, temperatura, enriquecimiento y cuidados veterinarios.

Además, la especie no debe estar incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, ni formar parte de la fauna silvestre autóctona protegida. También es necesario comprobar que la normativa de la comunidad autónoma no establezca restricciones adicionales y que el ejemplar proceda siempre de un origen legal y debidamente acreditado.

Mientras el listado positivo no sea una realidad definitiva, existen diversas especies que se pueden mantener como animales de compañía siempre que cumplan toda la normativa vigente. Entre ellas se encuentran pequeños mamíferos como conejos, cobayas, hámsteres, jerbos o chinchillas, siempre que procedan de criadores o establecimientos autorizados y reciban los cuidados adecuados.

También se pueden mantener hurones, una especie que ya aparece reconocida junto a perros y gatos en distintas normas relacionadas con la identificación y el movimiento de animales de compañía. En el caso de las aves, es posible tener especies habituales como canarios, periquitos o yacos, siempre que no pertenezcan a especies protegidas, invasoras o sometidas a restricciones específicas.

Asimismo, algunos reptiles, determinadas tortugas, peces ornamentales e invertebrados se pueden mantener legalmente, siempre que no estén incluidos en los catálogos de especies invasoras o protegidas y que se respeten todas las obligaciones establecidas por la legislación.

Finalmente, la Resolución del Parlamento Europeo de 9 de junio de 2021, sobre la «Estrategia de la Biodiversidad 2030», «insta a los Estados miembros a desarrollar, especialmente para el control de las EEI, Especies Exóticas Invasoras, listas blancas, incorporadas en esta ley como «listados positivos», de especies permitidas para la importación, el mantenimiento, la cría y el comercio como animales de compañía sobre la base de una evaluación científica, solicitando su desarrollo a la mayor brevedad posible para toda la Unión Europea».