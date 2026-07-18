Los veterinarios expertos coinciden: los perros no ven en blanco y negro, en realidad tienen una forma especial de interpretar el mundo

Los ojos de los perros y los de las personas albergan células especializadas llamadas conos, encargadas de captar la luz y permitir la percepción de los colores. Los perros tienen menos conos que los seres humanos, por lo que su visión cromática es menos intensa y variada que la nuestra. Sin embargo, la capacidad de distinguir colores no depende únicamente del número de conos, sino también de la existencia de distintos tipos de células, cada una sensible a determinadas longitudes de onda de la luz.

Una investigación llevada a cabo por el científico Jay Neitz, de la Universidad de California, concluyó que los perros son capaces de percibir los colores, aunque de forma mucho más limitada que los humanos. Por su parte, el psicólogo Stanley Coren en un artículo publicado en Psychology Today, explica que «muchas personas han malinterpretado que los canes son daltónicos y piensan que solo ven en escalas de gris. La verdad es que sí ven colores, pero los colores que ven no son tan vívidos ni variados como los que ven los humanos».

¿Cómo ven realmente los perros?

La visión de los perros es distinta a la de los seres humanos, aunque es un error pensar que sólo pueden ver en blanco y negro. En realidad, son capaces de distinguir algunos colores, pero su percepción cromática es más limitada debido a la estructura de sus ojos. Mientras que los humanos percibimos una amplia gama de colores que va desde el rojo hasta el violeta, los perros presentan una visión dicromática, lo que significa que distinguen principalmente los tonos azules y amarillos. En cambio, colores como el rojo, el naranja y el verde suelen percibirlos como diferentes tonalidades de marrón o gris.

Esta diferencia se debe a que la retina de los perros tiene dos tipos de células cono, responsables de la percepción del color, mientras que la retina humana cuenta con tres. Gracias a diversos estudios, en los que se entrenó a perros para identificar discos de distintos colores, los investigadores comprobaron que estos animales solo diferenciaban con claridad los colores azul y amarillo, mientras que confundían el resto de tonalidades.

Además de distinguir menos colores, los perros presentan una agudeza visual inferior a la de las personas. Los objetos situados a cierta distancia los perciben con menor nitidez, por lo que necesitan encontrarse mucho más cerca para observarlos con claridad. Sin embargo, esta limitación apenas influye en su vida diaria, ya que dependen principalmente del olfato y del oído para orientarse o reconocer a otros individuos.

Ahora bien, no todas las razas tienen la misma capacidad visual. Algunas, como los galgos, han sido seleccionadas durante generaciones por su excelente sentido de la vista y su habilidad para detectar objetos en movimiento a grandes distancias. En cambio, otras razas, como los bulldogs, no tienen este sentido especialmente desarrollado debido a las características propias de su anatomía y a la función para la que fueron criadas.

Una de las mayores ventajas de la visión canina es su capacidad para desenvolverse en condiciones de poca iluminación. La retina de los perros contiene una mayor cantidad de bastoncillos, células especializadas en captar la luz cuando esta es escasa. Además, cuentan con una estructura denominada «tapetum lucidum», una capa reflectante situada en la parte posterior del ojo que actúa como un espejo y aprovecha al máximo la luz disponible. Gracias a esta adaptación, los perros pueden ver mucho mejor que nosotros por la noche.

El resto de sentidos

El olfato es, sin duda, el sentido más desarrollado de los perros. Gracias a la enorme cantidad de receptores olfativos que tienen en la nariz, son capaces de detectar olores a grandes distancias e incluso percibir sustancias que pasan desapercibidas para nosotros. Entre ellas se encuentra la adrenalina que liberamos cuando sentimos miedo o nerviosismo. Por este motivo, un perro puede interpretar con facilidad nuestro estado emocional y reaccionar en consecuencia.

El oído es el segundo sentido más desarrollado. La capacidad auditiva de los perros supera ampliamente la de los seres humanos, ya que pueden escuchar sonidos de frecuencias mucho más altas, incluidos los conocidos como ultrasonidos. Además, sus orejas tienen una gran movilidad, lo que les permite orientarlas hacia el lugar del que procede un ruido y localizarlo con gran precisión. También detectan con mayor facilidad los objetos que se encuentran en movimiento.

Respecto al sentido del tacto, éste se encuentra distribuido por toda la piel, aunque la máxima sensibilidad se encuentra en la zona de la boca y el hocico. Los perros de pelo corto suelen percibir con mayor intensidad las caricias que aquellos con un pelaje muy abundante, ya que el pelo actúa como una ligera barrera.

En relación con el gusto, este sentido se localiza principalmente en la lengua, aunque también existen papilas gustativas en el paladar y la faringe. Al igual que los humanos, son capaces de diferenciar sabores dulces, salados, amargos y ácidos.