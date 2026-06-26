Soy veterinario y éstas son las 5 razas de perro que jamás tendría como mascota

¿Sabías que algunas de las razas de perros más populares del mundo son también algunas de las que más problemas de salud presentan? Cuando pensamos en adoptar a un perro, solemos fijarnos en su aspecto y en su carácter. Sin embargo, detrás de ciertas razas muy queridas por millones de personas existen problemas de salud que, en muchos casos, pasan desapercibidos hasta que aparecen las primeras complicaciones.

A continuación, vamos a conocer cinco razas que un veterinario asegura que no tendría como mascota debido a los problemas médicos que observa con frecuencia en su consulta.

Las 5 razas de perro que no recomienda un veterinario

#dogsotiktok #veterinary #dogbreeds ♬ Opalite Instrumental – Dan Swift Del Rey @ben.the.vet 5 breeds of dog I personally wouldn’t have as a vet. I’ve made a similar video to this before, several years ago. But internationally, dogs with high rates of health issues related to genetics or extreme appearance are still a huge welfare issue, so I wanted to reshare my perspective as a veterinary professional. Perhaps I’m too much of an optimist, but I truly think that if more people witnessed some of the heartbreaking cases that those that work in veterinary see related to predictable breed related health issues, the landscape in terms of what breeds of dog are popular would look very different. ** I’m referring primarily to buying one of these dogs as a puppy, truly rescuing is different, if you have the means to take care of them and know what to expect, giving a dog from a shelter a home of any of these breeds is a great thing to do. #learnontiktok

«Sé que este vídeo puede molestar a algunas personas, pero esa no es mi intención. Sé cuánto adora la gente a estas razas, pero también creo que si vieran durante unas semanas lo que yo veo como veterinario, observando los problemas de salud y las situaciones difíciles que afrontan estos animales, probablemente tendrían una opinión diferente.

La primera raza de la lista es el teckel o perro salchicha, que tiene aproximadamente un 25 % de probabilidades a lo largo de su vida de padecer enfermedad del disco intervertebral (IVDD), que provoca hernias discales. La segunda categoría de la lista son los perros extremadamente pequeños, como el chihuahua o el yorkshire terrier; como veterinario, veo numerosos problemas de salud en ellos, como hidrocefalia, que es una acumulación de líquido en el cerebro. También son comunes los problemas hepáticos, las enfermedades dentales y las cardiopatías.

La tercera raza es el shar pei. Con frecuencia, los párpados se le doblan hacia dentro y es necesario sujetarlos con puntos de sutura para evitar que los pelos rocen constantemente la córnea y provoquen úlceras. Asimismo, tiene una alta predisposición a infecciones cutáneas y también a enfermedades autoinmunes.

La cuarta raza de la lista es el cavalier king charles spaniel. El 50% de estos perros padecen una enfermedad neurológica llamada siringomielia, en la que se acumula líquido dentro de la médula espinal. Además, debido a su genética, prácticamente todos los cavalier desarrollan una enfermedad cardíaca relacionada con la válvula mitral.

Por último, pero no menos importante, está el bulldog francés. Un estudio calculó que su esperanza de vida media era de apenas cuatro años y medio debido a la gran cantidad de ejemplares que mueren de forma prematura. Son frecuentes las hernias discales y otros problemas de columna que causan dolor intenso y parálisis, además de úlceras oculares, infecciones de oído, apnea del sueño, golpes de calor y problemas crónicos de piel».

Durante el verano, la prevención es clave para evitar los golpes de calor en perros. Sin embargo, según advierten los veterinarios, no todos presentan el mismo nivel de riesgo. «Al no disponer de glándulas sudoríparas distribuidas por todo el cuerpo, los perros solo pueden regular su temperatura mediante el jadeo y expulsar parte del calor a través de las almohadillas de las patas, un mecanismo que resulta relativamente lento», explican desde Purina.

Ls perros braquicéfalos, nombre con el que se identifica a las razas de hocico corto o achatado, como el bulldog inglés, el pekinés, el carlino, el boston terrier o el bóxer son especialmente sensibles. Debido a su anatomía, estos perros presentan vías respiratorias más estrechas de lo normal, lo que dificulta el paso del aire y reduce la eficacia del jadeo para reducir la temperatura corporal.

Teniendo esto en cuenta, es fundamental adoptar una serie de medidas preventivas: