La enseñanza de Morgan Freeman (89 años) a sus hijos: «La gente te pasará por encima, pero si sigues luchando alguien te dará una mano»

El actor Morgan Freeman, al que todos conocemos por sus papeles en películas de éxito como Million Dollar Baby (2004). El reportero de la calle 42 (1987), Paseando a Miss Daisy (1989) o Cadena perpetua (1994), se ha convertido en una gran estrella en el mundo del cine. A sus 89 años ya ha adquirido una gran experiencia y suele compartir en sus entrevistas frases de superación. «La gente te pasará por encima, pero si sigues luchando alguien te dará una mano», es una de las frases que se le atribuye. Una sabia reflexión sobre la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse en los momentos difíciles y su seguridad en que se sigue luchando, aunque algunas personas te ignoren o te traten mal, otras te ayudarán y te apoyarán.

El actor Morgan Freeman nació en Memphis el 1 de junio de 1937 y a sus 89 años ha participado en más de 100 películas de las cuáles la mitad han sido grandes éxitos de taquilla. Un actor que tuvo su primera oportunidad en el mundo del cine en 1971 con la película Who says I Can’t ride a rainbow! y cuya carrera fue ascendiendo de forma meteórica en los años ochenta y noventa. obtuvo el premio Óscar al mejor actor de reparto en 2005 por su actuación en la película Million Dollar Baby y varias nominaciones por su trabajo en las cintas El reportero de la calle 42 (1987), Paseando a Miss Daisy (1989), Cadena perpetua (1994) e Invictus (2009).

Una carrera meteórica en el mundo del cine

Seguro que si piensas en los papeles que ha interpretado Morgan Freeman recuerdas el de Eddie «Scrap-Iron» Dupris, el ex boxeador de Million Dollar Baby o el de Ellis Boyd «Red» Redding en Cadena perpetua, un preso que controlaba el mercado negro de la prisión, pero el actor ha trabajado en más de cien películas. Aunque no vamos a poder hablar de todas en este artículo, os vamos a citar a las más destacadas.

La carrera del actor Morgan Freeman tuvo un gran impulso con su papel en la película El reportero de la calle 42 que protagonizó con Christopher Reeve. Gracias a su interpretación del papel de Fast Black, un violento proxeneta de los bajos fondos, fue nominado al Óscar como mejor actor de reparto y también al Globo de Oro.

En 1989 se estrenaron cuatro películas en las que tuvo algún papel Morgan Freeman: Johnny el Guapo protagonizada por Mickey Rourke, Lean on Me dirigida por John G. Avildsen, el drama bélico Tiempos de Gloria y Paseando a Miss Daisy, en la que bordó su interpretación del chofer de esta compleja mujer, el cual le valió su segunda nominación al Óscar y el primer Globo de Oro.

A principios de los años 90 su carrera despega con fuerza al lograr papeles en películas comerciales como La hoguera de las vanidades (1990) dirigida por Brian De Palma y Robin Hood: príncipe de los ladrones (1991) protagonizada por el actor Kevin Costner.

En 1992 protagoniza el western Sin perdón junto con los actores Clint Eastwood y Gene Hackman y en 1994 triunfa con su papel de presidiario en la película Cadena perpetua que protagonizada con Tim Robbins. En 1995 estará en la cinta estallido con Dustin Hoffman y Rene Russo y también en el thriller Seven dirigido por David Fincher en el que compartió cartel con Brad Pitt.

Sus últimos trabajos en esta década fueron en otras películas que no tuvieron tanto éxito en la taquilla como Reacción en cadena (1996), Amistad dirigida por Steven Spielberg (1997) o Hard Rain (1998). Otras películas de éxito en las que participó en esa década fueron Deep Impact (1998) y La suma de todos los miedos, la cuarta entrega de la saga creada por Tom Clancy.

Los trabajos posteriores de Morgan Freeman

En 2004 se estrenó otro de sus mayores éxitos: la película Million Dollar Baby que estaba centrada en el mundo del boxeo. Por su interpretación en esta cinta, Morgan Freeman logró su primer Óscar y una nominación al Globo de Oro.

Además de en esta cinta, el actor participó en la comedia Como Dios (2003) protagonizada por Jim Carrey y después en su secuela Sigo como Dios (2007). También sorprendió a todos sus seguidores con su papel de Lucius Fox en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan.

De sus últimas trabajos podemos destacar sus papeles en las películas Invictus (2009), RED (2010), El Caballero Oscuro: La leyenda renace (2012), Objetivo: La Casa Blanca (2013), Oblivion (2013) junto a Tom Cruise, Transcendence (2014), Lucy (2014), Objetivo: Londres (2015) y Objetivo: Washington D.C. (2019), Ahora me ves… (2013) y Ahora me ves 2 (2016), Ben-Hur (2016), El cascanueces y los cuatro reinos (2018). Las últimas películas en las que hemos visto a Morgan Freeman han sido en Una buena persona en 2023 y en Furia en 2024.