Todo sobre el libro infantil que predijo la final del Mundial, la victoria de España y el gol de Ferrán

El pasado domingo 19 de julio, España vivió un día para el recuerdo, como es la final del Mundial 2026 contra Argentina. Lejos de que todo quede ahí, la Selección consiguió algo histórico, como es hacerse con la victoria y, por ende, ganar la segunda estrella para el equipo. El flamante campeón de Europa logró imponerse, y con contundencia, a la actual campeona de la Copa América, demostrando una gran calidad futbolística y, sobre todo, dejando claro que son un gran equipo. Lo más sorprendente de todo es que, tan sólo unos cuantos días antes de que comenzase el partido, un vídeo se hizo viral. ¿El motivo? Se trataba de un libro infantil en el que no solamente predijo la final del Mundial 2026, sino el resultado y hasta el futbolista que iba a marcar el gol decisivo. ¡Algo verdaderamente impresionante!

Todo sucedió el mismo día que Argentina se clasificó para la final del Mundial 2026 tras enfrentarse a Inglaterra. Una española no dudó en compartir un vídeo en TikTok, donde mostraba un libro infantil que encontró en Estados Unidos, titulado The World’s Game. Se trata de un proyecto que se publicó en junio de este mismo año, y que tenía como protagonistas a los jugadores de Argentina y España. Curiosamente, las dos selecciones que consiguieron hacerse con las dos plazas disponibles para la gran final del Mundial 2026. En esta obra de la argentina Yamile Saied Méndez, podemos ver tanto a Lamine Yamal como a Marc Cucurella como protagonistas de la Selección Española frente a Leo Messi, que aparece como única estrella de Argentina.

Según este libro infantil, el futbolista de la albiceleste iba a marcar en el minuto 15. Eso es lo único en lo que erró, puesto que acertó en que España iba a anotar un gol y, sobre todo, en que Ferrán Torres iba a ser el encargado de dar el Mundial a la Selección Española. ¡Algo verdaderamente espectacular, sabiendo que eso es exactamente lo que sucedió!

Como era de esperar, ya solo con el acierto de las selecciones que se disputaban la final, no tardó en hacerse viral. Pero no todo ha quedado ahí, puesto que todo ha ido mucho más allá después de ser testigos de cómo acertó el gol de Ferrán Torres que brindó la victoria de La Roja en el certamen.

Es evidente que la Selección Española ha conseguido hacer historia. Muchos eran los que deseaban que este equipo se hiciera con la segunda estrella, mucho más allá de nuestras fronteras. Por lo tanto, es un hecho que esta victoria ha sido para La Roja, pero también para los amantes del fútbol. Un sueño que, 16 años después, ha vuelto a hacerse realidad. ¡Somos los mejores del mundo!