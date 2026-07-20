¿Qué audiencia hizo la final del Mundial en la que España ganó a Argentina?

Por segunda vez en su historia España es campeona del mundo. La selección española consiguió derrotar a Argentina con un golazo de Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga. El tanto del valenciano hizo justicia a la enorme superioridad de España, que pasó por encima de la albiceleste, que ofreció un recital de patadas y provocaciones durante todo el encuentro, además de devolverle al jugador la confianza que tanto le había costado encontrar durante todo el torneo, pese a que cada vez que salía al campo lo ha dado todo. Dieciséis años después, ‘La Roja’ consigue bordar su segunda estrella en su camiseta, un triunfo que coloca a la selección española entre las más grandes de la historia. Y no solo a nivel deportivo: la final también ha dejado un hito histórico en materia de audiencias.

La final (sumando los 90 minutos de partido y la prórroga) entre España y Argentina sedujo a 15.706.000 espectadores, lo que se traduce en un 87,1 % de share, en su emisión multicanal, es decir, sumando todas las señales de RTVE (La 1, La 2 Cat y Teledeporte) y la de DAZN Mundial. Además, el encuentro registró 20.105.000 espectadores únicos, entendiendo como tales a aquellos que, al menos durante un minuto, conectaron con la retransmisión.

Audiencias de la final (partido + prórroga) por canales:

La 1: 13.665.000 espectadores y 75,8%

DAZN: 891.000 espectadores y 4,9%

Teledeporte: 710.000 espectadores y 3,9%

La2Cat: 439.000 espectadores y 2,4% Total: 15.706.000 espectadores y 87,1 %



Según datos de la consultora Barlovento Comunicación, los 90 minutos de partido firmaron una media de 15.385.000 espectadores, con un share del 86,3%, mientras que la prórroga se disparó hasta los 16.608.000 espectadores (89,3%).

La 1 roza los 14 millones de espectadores

Si nos centramos únicamente en La 1, el partido reunió a casi 14 millones de aficionados (13.396.000) y la prórroga a más de 14,4 millones (14.425.000 y 77,6%), lo que supone un aumento del seguimiento de más de un millón de personas (+1.029.000) respecto al tiempo reglamentario. España entera se volcó, puesto que millones de personas lo vieron en bares, casas de amigos y familiares y pantallas gigantes que se repartieron por todo el país y que no están reflejadas en estos datos.

Por su parte, el minuto de oro de la final se registró a las 00:01 horas. En ese momento, 17.082.000 espectadores veían el España-Argentina, lo que representó el 91,2% de la cuota televisiva, sumando las cuatro cadenas que retransmitieron el encuentro. Estos datos dejan al resto de cadenas en mínimos.

¿Qué vieron los que no quisieron ver la final del Mundial 2026?

Como era de esperar, pocos fueron los que decidieron no estar pendientes del fútbol, puesto que una final así se convierte en un acontecimiento social que llega a gente que no es aficionada al deporte. La cadena que mejor aguantó (por decirlo de alguna manera) fue Antena 3, que con la emisión de un capítulo de Una nueva vida se quedó por debajo del 2 % de cuota de pantalla, números que son imposibles en un domingo normal.

Telecinco -que en 2010 disfrutó de emitir la victoria de los nuestros en Sudáfrica- optó por la emisión de la película West Side Story para llenar esas horas en las que sabía que no había nada que conseguir. Por su parte, Cuatro -con Cuarto Milenio- y LaSexta -con Anatomía de…- optaron por emitir programas repetidos y no gastar ninguna de sus balas para un día en el que el país estaba paralizado por el fútbol.

Audiencias del resto de programas durante la final del Mundial 2026:

‘Una nueva vida’: 1,8 % y 322.000

‘Cine 5 estrellas’: ‘West Side Story’: 0,4 % y 76.000

‘Cuarto milenio’ (Rep.): 0,3 % y 53.000

‘Anatomía de…’ (Rep.): 0,4 % y 74.000

La prórroga del Mundial 2026 se cuela entre las 10 emisiones más vistos de la historia

La emisión más vista de la televisión en nuestro país no pertenece a ni a la final del Mundial 2026 ni a la del Mundial que logramos en 2010. Hay que remontarse a la tanda de penaltis de la Eurocopa 2012 que enfrentó a España contra Portugal en la semifinal. La emoción al máximo llevó a Telecinco a lograr durante esos minutos reunir a 18.140.000 espectadores de media, lo que supuso un brutal 83,2 % de share.

La prórroga de la final de 2026 se cuela como la novena emisión más vista de la historia de la televisión en nuestro país, logrando en su emisión en La 1 reunir a 14.425.000 espectadores, lo que supone un 77.6 %. Supera así a la final de Eurovisión 2002, en la que España entera se volcó con Rosa, ganadora de OT 1, con su Europe’s living a celebration, que reunió a 14.380.000 espectadores y un 85,2 de cuota de pantalla.