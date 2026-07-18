Hoy en Prime Video: sólo tiene 10 episodios pero está considerada una de las mejores miniseries de ciencia ficción de la historia

El verano es un buen momento para ver esas películas y series que no nos ha dado tiempo durante el año en los catálogos de las plataformas de streaming. Una de ellas puede ser la serie de ciencia ficción postapocalíptica Estación once que se estrenó en 2021 en HBO Max y ha sido creada por Patrick Somerville, el guionista de The leftovers. Una miniserie distópica de 10 episodios que está basada en la novela homónima de Emily St. John Mandel publicada en 2014 y que cuenta la historia de un grupo de supervivientes veinte años después de una pandemia de gripe que provocó una gran catástrofe en el mundo. Estación Once está ahora en el catálogo de Prime Video y es una buena opción para este caluroso verano. Esta original miniserie obtuvo un premio Emmy a la mejor dirección y un premio Critics’ Choice Super a la mejor serie de ciencia ficción.

La miniserie Estación Once cuenta con solo 10 episodios de una duración aproximadamente de 45 minutos y ha sido dirigida por Hiro Murai, Jeremy Podeswa, Helen Shaver y Lucy Tcherniak. Uno de sus puntos fuertes es el reparto ya que está protagonizada por los actores Mackenzie Davis, Himesh Patel y Matilda Lawler. Una serie distópica que es una buena opción para los que han disfrutado de ficciones como The Last of Us, The Leftovers, The OA, Historias del bucle o Dark y están buscando una buena serie de ciencia ficción en los catálogos de las plataformas de streaming.

¿De qué trata la serie distópica Estación Once?

La serie va alternando dos momentos en la vida de la misma persona. El primero es el de una niña llamada Kirsten que a la que le encanta actuar y que sufre de cerca los efectos de la pandemia. El segundo cuando esta niña veinte años después se ha convertido en Kirsten Raymonde, una mujer que sigue dedicándose a la interpretación y representa obras de Shakespeare en una compañía ambulante. Estas dos versiones están unidad por un cómic titulado Estación Once que cuenta lo que pasa en la pandemia y lo que va a ocurrir después.

Veinte años después de una devastadora epidemia de gripe el 99% de los habitantes del planeta han muerto y los supervivientes tienen que decidir si olvidan lo que ha ocurrido y empiezan de nuevo o si siguen recordando lo que pasó . La serie se centra en los supervivientes que forman parte de una compañía itinerante de actores y músicos, conocida como la Traveling Symphony, que recorre asentamientos interpretando obras de Shakespeare. Un grupo que intenta ayudar mediante el arte y el teatro a los que han sobrevivido y en el que se encuentra Kirsten Raymonde y sus compañeros.

Según la sinopsis oficial: «Una saga postapocalíptica que abarca múltiples líneas temporales. Cuenta las historias de los supervivientes de una gripe devastadora mientras intentan reconstruir y reimaginar el mundo de nuevo conservando lo mejor de lo que se ha perdido».

El reparto de esta serie distópica

Una de las protagonistas es la actriz Mackenzie Davis que da vida al personaje de la valiente Kirsten Raymonde, una joven que aes la actriz que recorre lo que queda del país con la Traveling Symphony. El papel de joven lo interpreta Matilda Lawler como la joven Kirsten, cuando tenía ocho años y estaba protagonizando la obra de teatro El rey Lear.

También protagonizan esta serie distópica los actores Himesh Patel como Jeevan Chaudhary, un miembro del público de la obra de teatro la noche de la pandemia que cuida de la joven Kirsten y David Wilmot que da vida a Clark Thompson, el antiguo mejor amigo de Arthur Leander, que ahora dirige un complejo en el aeropuerto de Severn City.

Además en el reparto están los actores Nabhaan Rizwan interpreta al escritor Frank Chaudhary, el hermano de Jeevan, Daniel Zovatto a Tyler Leander, hijo de Arthur y Elizabeth, Philippine Velge a Alexandra, una integrante de la Traveling Symphony y Lori Petty a Sarah, la cofundadora de la Traveling Symphony.

También en el reparto están como actores secundarios Gael García Bernal, Danielle Deadwyler, Caitlin FitzGerald, Andy McQueen, David Cross Enrico Colantoni, Deborah Cox, Luca Villacis, el príncipe Amponsah, Dylan Taylorm Joe Pingue, Maxwell McCabe-Lokos, Ajahnis Charley, Milton Barnes, Kate Moyer, Sarah Orenstein y Timothy Simons, entre otros.

La serie Estación Once es una ficción entretenida que destaca por la originalidad de su trama, el buen ritmo con el que engancha a los espectadores y destaca la buena interpretación de sus protagonistas entre los que sobresale la actriz Mackenzie Davis. Esta extraña ficción es perfecta para las tardes aburridas y calurosas del verano.