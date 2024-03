Es el thriller perfecto: la serie que sigue siendo un éxito 10 años después de su estreno

Una de las mejores series de la historia para muchos es The Leftovers y este 2024 se cumplen 10 años de su estreno. The Leftovers es una serie creada por Damon Lindelof y Tom Perrotta para HBO que está basada en la novela homónima de Tom Perrotta del mismo título.​ En España la primera temporada de esta serie fue estrenada el 30 de junio de 2014 por Canal+ Series.

The Leftovers es un thriller sobrenatural que se centra en la vida del jefe de policía Kevin Garvey Jr. que debe lidiar con una familia conflictiva y disfuncional al mismo tiempo que tiene que intentar mantener el orden en el poblado de Mapleton en Nueva York.

Las tres temporadas de The Leftovers se emitieron en HBO entre 2014 y 2017 y pronto contó con buenas y no tan buenas críticas, pero a muchos usuarios de la plataforma de streaming no les convenció. Sin embargo, la segunda temporada de la serie sorprendió tanto a la crítica como a los usuarios de HBO y se empezó hablar de esta serie como una obra maestra. La tercera temporada terminó con lo que muchos consideraron un final perfecto.

¿Qué pasa en esta serie?

La primera temporada estaba ambientada en el poblado de Mapleton en Nueva York y se desarrolla entre el 13 de octubre del 2014 y mediados del 2015. Cuenta la historia de la vida del jefe de policía Kevin Garvey Jr. que debe lidiar con su familia disfuncional a la vez que tiene que controlar el orden en la ciudad.

La serie The Leftovers comienza explicando que la población de todo el mundo ha experimentado un extraño suceso conocido como «la marcha repentina». El 2% de la población se ha marchado de repente sin dejar rastro. En este lugar solo han quedado los «leftovers» que son aquellos que han perdido a sus amigos, familiares, y otros seres queridos que han tenido que asumir la situación y seguir con sus vidas.

Los afectados de la marcha repentina pertenecían a todas las etnias, nacionalidades, edades y creencias existentes en ese lugar y se esfumaron de repente y sin explicación. Incluso en este complejo fenómeno desaparecieron animales, pero en menor medida que los humanos.

La familia de Kevin no le para de dar disgustos, por ejemplo, su hija Jill es una persona bastante conflictiva e irresponsable y su hijo Tommy ha abandonado la universidad y se ha marcado para unirse a una secta controlada por el “Santo Wayne”. Su esposa Laurie decidió unirse al Remanente Culpable, una secta que acosa a los habitantes de Mapleton, y ha abandonado a Kevin.

La segunda temporada tiene lugar en octubre del 2015. Kevin y su familia abandonan Mapleton y se mudan a Jarden, Texas, para reiniciar su vida. La tercera entrega tiene lugar en octubre del 2018 y todos están en Jarden y en las últimas semanas se ha estado hablando de que el fin del mundo. Nora intenta desenmascarar a un centro de investigación clandestino y los protagonistas se tienen que ir a Australia.

En el reparto tienen un papel importante también Nora Durst, una mujer que perdió a su esposo y sus dos hijos durante la marcha repentina y que conocerá a Kevin, su hermano, el reverendo Matt Jamison, Meg Abbott, una mujer que es seducida por la facción de Mapleton de Remanente Culpable, dirigida por Patti Lewi. Todos estos personajes se viven y resisten en medio del conflicto entre los miembros de Remanente Culpable y los habitantes de Mappleton.

El reparto de The Leftovers

El actor Justin Theroux interpreta el papel de Kevin Garvey Jr., jefe de Policía de Mapleton. En cuanto a su familia la actriz Amy Brenneman interpreta el papel de Laurie Garvey, mujer de Kevin y madre de Tom y Jill, quien deja su vida anterior para unirse a la misteriosa secta llamada «Remanente Culpable», la actriz Chris Zylka el de Tom Garvey, hijo de Laurie al que Kevin ha criado como suyo propio y la actriz Margaret Qualley a Jill Garvey, la hija adolescente que convive con Kevin.

El actor Christopher Eccleston interpreta a Matt Jamison, un reverendo y editor de un tabloide auto-editado que saca a la luz a pecadores. La actriz Carrie Coon a Nora Durst, una mujer y madre que perdió a su marido, hijo e hija en la Ascensión y la actriz Liv Tyler a Megan Abbott, una mujer que cuando está a punto de casarse se convierte en el objetivo del «Remanente Culpable» y se radicaliza.

Aunque esta serie ha contado con el elogio de la crítica, nunca se la reconoció con algún premio. Pero para sus seguidores sigue siendo una obra de arte y seguirán revindicando su calidad diez años después de su estreno.