El protagonista de ‘Adolescencia’ confiesa cómo fue rodar la escena más dura de la serie: «No pude hacerla»

La serie Adolescencia se ha convertido en una de las series con más éxito de Netflix, ya que no solo ha logrado mantenerse en lo más alto del ranking global de la plataforma durante semanas, sino que también se ha mantenido entre los títulos más vistos de su historia. El actor Owen Cooper a sus solo 15 años ha sorprendido a todos por su interpretación del complejo papel de este adolescente que es capaz de cometer el asesinato de una compañera del instituto. Pero preparar este papel no fue fácil para Owen como el propio actor ha confesado en una entrevista para Hollywood Reporter que no sabía que la serie iba a ser rodada completamente en plano secuencia. El joven pensaba que Philip Barantini, el director de la serie, solo hablaba de una escena o un episodio, pero al conocer que se refería a que los cuatro episodios se rodarían en una sola toma se sintió muy raro.

En esta entrevista Owen Cooper explica lo siguiente: «Estaba tan emocionado por hacer la serie, y cuando dijo eso, me puse muy nervioso. En cuanto recibí el guion, subí a mi habitación, lo repasé todo y me quedé despierto hasta la una de la madrugada ensayando. No quería ser esa persona que lo arruinara todo y nos hiciera empezar de cero, algo que por suerte nunca ocurrió. No me preparé mentalmente para el papel; preparé el guion». Owen Cooper ha logrado convertirse el pasado 15 de julio en el nominado más joven al Emmy a mejor actor de reparto en una miniserie por su papel en esta serie.

Este joven actor da vida en la serie Adolescencia Jamie Miller, un estudiante de 13 años que tras ser rechazado por una compañera del instituto y debido la influencia de las redes sociales y los llamados podcasts de la píldora roja, desarrolla una gran agresividad contra las mujeres. Como consecuencia decide matar a esta joven a sangre fría en un parking de la zona. En el tercer episodio sorprendió con una escena inolvidable sin cortes de 52 minutos que protagonizada junto a Erin Doherty, que daba vida a la psicóloga infantil Briony Ariston.

¿Cuál fue la escena que le resultó más complicada?

Owen Cooper ha explicado también en esta entrevista a Hollywood Reporter que hubo una escena que le costó mucho preparar: «Mentalmente, me costó mucho porque, obviamente, no me parezco en nada a Jamie. Y la parte en la que estoy de pie junto a Erin y le digo: «¿Qué fue eso, qué fue eso?» en los ensayos, simplemente no pude hacerlo. Odié cada segundo. Simplemente no estaba en mi zona de confort, pero al final me acostumbré».

Esta serie creada por Jack Thorne y Stephen Graham y dirigida por Philip Barantini consta de solo cuatro episodios y cada uno se centra en un aspecto distinto de este caso: el arresto de Jamie, el impacto en la escuela, las consecuencias personales para el protagonista y la repercusión en su familia. Una serie que explora la complejidad de la adolescencia en la era digital y se atreve a hablar de temas tan complejos como el acoso en línea y la violencia juvenil.

En esa misma entrevista el joven actor ha explicado que conocía casos de jóvenes que salían a apuñalar a la gente, pero no hasta ese punto, ni había oído hablar del acoso en línea. «Tengo mucha suerte de no haber sufrido nunca acoso en línea y no acoso a nadie en línea. Nunca me he encontrado con eso en mi colegio, ni en mi curso… Todo el mundo sabe de los delitos con cuchillo en el Reino Unido, y cuando se estrenó Adolescencia, afectó a muchos hogares».

El futuro como actor de Ewan Cooper

Está claro que el joven actor ha logrado todo un récord al ser el más joven nominado a mejor actor de reparto de una miniserie en los premios Emmy. Sobre el momento en el que estaba esperando conocer si había sido nominado, Owen Cooper ha explicado en esta entrevista: «Estaba en mi sala y de repente me llamaron para decirme que me habían nominado». «Me arruinaron la nominación… lo cual es un poco molesto», añadió el actor.

Hay que tener en cuenta que Owen Cooper solo tiene 15 años y que no contaba con experiencia en el mundo de la interpretación. Pero este papel le está ya abriendo las puertas a un futuro prometedor en este campo. El actor ha sido seleccionado para interpretar al joven Heathcliff en Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell, cuyo estreno está previsto para 2026.

En la entrevista ha explicado que solo quiere trabajar con actores y directores brillantes. «Gente como Tom Holland y actores famosos como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Jake Gyllenhaal, -por supuesto-, Hugh Jackman, ese tipo de gente». Estaremos muy atentos al prometedor futuro de este joven actor.