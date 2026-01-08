Ni ‘Stranger Things’ ni ‘The Good Doctor’: la serie más famosa de Netflix tendrá una sexta temporada y es oficial

El pasado 18 de diciembre se estrenó en Netflix la quinta temporada de la serie Emily in Paris y no ha defraudado a sus seguidores. Esta temporada, y eso que es la quinta, ha contado con buenas cifras de audiencia al lograr 26,8 millones de visualizaciones en todo el mundo en sus primeros 11 días de emisión y 155 millones de horas reproducidas. En esta original nueva entrega de esta serie creada por Darren Star, Emily Cooper, personaje que interpreta la actriz Lily Collins, deja la sede de la Agencia Grateau en París debido a la apertura de una oficina satélite en Roma. Para sus seguidores poder ver a Emily conociendo todos los rincones de la capital italiana les ha recordado la primera temporada de la serie en la que la joven americana descubría lo mejor de París. Emily ha vivido nuevas aventuras a nivel personal y laboral y de nuevo la serie ha recuperado el glamour y ese ambiente cosmopolita que la caracteriza.

Además de la posibilidad de ver estos nuevos episodios, también tenemos otra buena noticia porque Netflix ya ha confirmado la sexta entrega de esta serie de moda con un breve vídeo. En estas imágenes vemos como Emily entra en una habitación y la cámara nos muestra que estamos en París, con la torre Eiffel de fondo y con Emily en una videollamada soplando a distancia la vela de un 6 puesta sobre un croissant. Aunque no tenemos más información todo apunta a que en la sexta temporada Emily volverá a París después del tiempo que pasó en Roma.

Esto no va a sorprender a sus seguidores porque en el último episodio Emily ya estaba pensando en volver París porque el negocio en Italia marcha sobre ruedas y ella puede volver a su trabajo en la capital francesa. Lo que todavía no ha confirmado Netflix es la fecha de estreno de la temporada 6 de Emily in París, pero todo apunta a que tendrá lugar entre los meses de octubre a diciembre de 2026 .

¿Qué ocurre en la quinta temporada de la serie Emily en París?

En esta nueva temporada de la serie Emily se traslada desde la sede de la Agencia Grateau en París a Roma debido a la apertura de una oficina satélite que ella tiene que poner en marcha. Aquí descubre la belleza de Roma y disfruta de sus calles, su ambiente, sus edificios y su gastronomía. Además, Emily nos sorprenderá en Roma con increíbles estilismos propios de las grandes damas del cine italiano como Mónica Vitti. Aunque todo parece perfecto, Sylvie, la jefa de Agencia Grateau seguirá intentando imponerse en todo momento a Emily dejándole muy claro que es la jefa.

Además, el amor también se convierte en otro protagonista de la quinta temporada. Emily comienza la temporada totalmente enamorada de Marcello Muratori, pero luego se cruzarán en su camino otros hombres que le pueden interesar. También Sylvie se enamora de un hombre, pero conoce a otro que le hace tilín y acaba atrapada en un amor a dos bandas muy complejo y difícil de mantener.

Nuevos rostros en esta serie

La protagonista de esta serie vuelve a ser la actriz Lily Collins (Emily Cooper) que da vida a esta increíble mujer y se ha convertido en una estrella gracias a este papel. Además tienen un papel de peso en la serie los actores Philippine Leroy-Beaulieu que interpreta el papel de Sylvie Grateau, Ashley Park, el de Mindy Chen y Lucas Bravo, el de Gabriel.

Entre las nuevas incorporaciones destacan los actores Bryan Greenberg que interpreta el papel de Jake, un expatriado estadounidense que vive en París, y Michèle Laroque a Yvette, una antigua amiga de Sylvie.

En el reparto también están los actores Samuel Arnold que da vida a Julien, Bruno Gouery a Luc, William Abadie a Antoine Lambert, Lucien Laviscount a Alfie, Eugenio Franceschini a Marcello, Thalia Besson a Genevieve, Paul Forman a Nico, Arnaud Binard a Laurent G y Minnie Driver a Princesa Jane, entre otros.

Los diez episodios de la quinta temporada de la serie Emily in Paris recuerdan un poco al principio de esa serie y a esas escenas inocentes y llenas de glamour en las que la protagonista va conociendo las calles de la capital francesa y enseñando lo que le gusta en sus redes sociales. Una serie que no pasa de moda, a pesar de que la primera temporada se estrenó en octubre de 2020 y lleva ya 6 años en funcionamiento. Una serie Emily in Paris seguro que resistirá durante muchos años en el catálogo de Netflix y que nos seguirá sorprendiendo con nuevas entregas. El creador de esta serie Darren Star ha manifestado recientemente que desea continuar la serie «por tantas temporadas como nos permitan».