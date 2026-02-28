Tiene sólo 6 episodios y es la serie de Netflix basada en hecho reales que te puedes ver del tirón

En este inicio de año, la «gran N roja» está concentrando en pocos meses una buena cantidad de estrenos. Una decisión de planificación de contenidos sorprendente, ya que el servicio de streaming cerró el 2025 con la despedida de su propiedad intelectual más icónica, Stranger Things. Sin embargo, la compañía dirigida por Ted Sarandos no se toma ni un respiro y, tras regalarnos una nueva temporada de Los Bridgerton y sorpresas virales de la talla de Él y ella o la cinta El botín, Netflix nos brinda ahora una miniserie basada en hechos reales que se ha colado de lleno en el top 10 de lo más visto de la plataforma: Niños de plomo.

Siempre se dice que el auge de los servicios de vídeo bajo demanda han homogeneizado los contenidos globales. Pero del mismo modo suponen una oportunidad perfecta para la distribución internacional e inmediata de las producciones locales. En este caso, Netflix ha permitido dar a conocer los hechos reales detrás de un proyecto polaco como Niños de plomo (Dzieci Saturna en su idioma original), cuya recepción en países vecinos habría sido mucho más compleja sin la accesibilidad que permite la pionera del entretenimiento online. Es precisamente esa exposición de la historia dirigida por Maciej Pieprzy lo que la ha llevado obtener grandes datos de audiencia, al nivel de otros productos audiovisuales mediáticos del impacto de La reina del Flow o la tercera temporada de El agente nocturno. No obstante ¿cuál es realmente la trama tras este drama histórico de seis capítulos? ¿realmente todo lo que ocurre fue real?

Netflix y los hechos reales de ‘Niños de plomo’

Ambientada en la Polonia comunista de los 70, Niños de plomo pone el foco protagonista en una médica llamada Jolanta Wadowska-Król, quien trabajando en una de la zona industrial de Szopienice termina descubriendo cómo más de una centena de niños sufren plumbismo (envenenamiento por plomo). La doctora intentará documentarlo todo y salvar a los niños, pero en frente tendrá la represión de un gobierno que a través de la censura y la violencia intentará que no se reduzca lo más mínimo la producción industrial.

En el reparto, encontramos a Joanna Kulig como Jolanta. Tras ella, Agata Kulesza da vida a la profesora Berger, una figura de la comunidad científica clave para la investigación del personaje principal.

Adaptando la novela homónima, la miniserie supone la segunda colaboración de Pieprzy con Netflix tras el estreno en 2024 de Adelante, hermano. El guion adaptado por la propia Pieprzy parte de los hechos reales ocurridos en aquella época, aunque como suele ocurrir en todas estas versiones, se infiere en el tono thriller para dramatizar la situación de peligro con la doctora. Independientemente de esa licencia a la que recurre toda ficción, los hechos reales ponen en valor el esfuerzo real de Jolanta, quien evacuó a miles de niños de los edificios contaminados salvando decenas de vidas.

