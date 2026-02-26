Como fan de ‘Los Bridgerton’ reconozco que el final de la cuarta temporada es el mejor de la serie

Los Bridgerton se han dejado lo mejor de la cuarta temporada para el final. Los cuatro últimos capítulos estrenados hoy jueves 26 de febrero en Netflix ofrecen todo lo que piden los fanáticos de la serie y más. De hecho, un servidor ha llorado, por primera vez, con esta ficción que ya es toda una institución de la plataforma de streaming. Por fin conocemos el final de la historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Beckett y sí, es todo lo previsible que cabía esperar (e incluso un tanto ridícula a veces) pero lo más importante es la emoción y el punto dramático al que ha llegado la producción en algunas de sus tramas.

Llegar a la cuarta temporada de Los Bridgerton implica un buen grado de admiración por la serie, lo que significa que uno ya le perdona sus trucos, decifencias, cursilerías, anacronismos y su aire folletinesco a favor de un goce exquisito y de un pulso narrativo en plena forma. No voy a decir que los nuevos capítulos supongan algo fresco o revolucionario. Al revés, es Los Bridgerton en estado puro y los fans no queremos más.

Durante la primera parte de la cuarta temporada seguimos a Sophie Beckett, (maravillosa Yerin Ha ) hija ilegítima de un conde, obligada a servir como criada por su malvada madrastra y sus hermanastras. En un baile de máscaras, la joven conocirá a su príncipe (Bénedict Bridgerton) y éste se obsesionará con encontrarla. Sí, era La Cenicienta.

Más tarde, Bénedict, el díscolo de la familia, conoce a Sophie como criada, sin saber que es la dama de la que se enamoró en la fiesta, y se obsesiona con ella hasta el punto de contratarla como doncella en la casa familiar y proponerle que sean amantes (mantenerla en la sombra, la única manera que tenían las personas de distinta clase social de estar juntas en la época).

Un gran final

No haré spoilers muy concretos del desenlace de esta temporada pero querría destacar un par de cosas. Lo mejor, sin duda, ha sido una trama secundaria, la de Francesca Bridgerton. No contaré lo que ocurre pero es gracias a ella que la serie me ha hecho llorar por primera vez. Y es que la de Netflix, por muy cursi que sea, nunca ha pretendido llegar al llanto porque nunca ha sido lo suficientemente grave pero en esta ocasión, el drama hace acto de presencia y se nota.

Pero estamos en Los Bridgerton, aquí todo es una fantasía, un cuento hermoso de finales felices. La de Benedict y Sophie se desarrolla según lo establecido, sin sorpresas pero contentando al personal. Eso sí, hay algunos mecanismos narrativos usados en el último capítulo que pueden sonrojar a cualquier guionista que se precie. Se lo perdono.

Pero para terminar, destacar el capítulo 7 como uno de los más emotivos de la serie y recordar que Los Bridgerton sigue fuerte sin caer en el desgaste habitual de una ficción de largo recorrido.