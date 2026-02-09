La miniserie que muchos creen mejor que ‘Los Bridgerton’ y que resume el amor en 2 palabras: «Ven, mírame»

No hace ni dos semanas de su estreno, pero la cuarta temporada de Los Bridgerton ha vuelto a demostrar la buena salud de las adaptaciones seriales de Julia Quinn. Estrenada originalmente en 2020, esta reinvención del drama de época convencional se ha convertido en uno de los productos audiovisuales más consumidos de Netflix. Hasta el punto de que la primera y la tercera temporada forman parte del top 10 histórico de series más vistas de la plataforma. La segunda parte de la última ronda de episodios llegará al terminal el próximo 26 de febrero y para hacer tiempo, no podemos dejar de recomendar la miniserie que muchos fans han tildado como mejor que Los Bridgerton, aunque está directamente relacionada con el universo plasmado por el showrunner, Chris Van Dausen.

Nos referimos a La reina Carlota, una precuela estrenada en 2023 que narraba el origen del mundo en el que años después, viviría la sofisticada familia Bridgerton. En este caso, la producción creativa no corre a cargo de Van Dausen, sino que cae en las manos de Shonda Rhimes y su sello, ShondaLand. Rhimes no es ni mucho menos, una novata en la creación de series. Ella es la responsable de la longeva Anatomía de Grey (2005) y Scandal (2012) y por ello, no es de extrañar que la mayoría considere a esta miniserie como una apuesta mejor que Los Bridgerton, a pesar de partir del mismo cosmos de romances palaciegos, autodescubrimiento, traiciones y desencuentros amorosos. Rompiendo de esta forma, la mayoría de prejuicios existentes con el desarrollo de precuelas que no suelen cuidar ni respetar, la esencia del material original.

Según los fans es una miniserie mejor que ‘Los Bridgerton’

La sinopsis oficial, como bien expresa su título, se centra en el ascenso al poder de la reina Carlota. Una trama contextualizada en el matrimonio de esta con el rey Jorge III, provocando al mismo tiempo una historia de amor y un gran cambio social que percutió directamente en las bases de la ficción primigenia.

De hecho, más allá de profundizar en la figura de Carlota, la precuela indaga sobre el pasado de otros personajes conocimos por los amantes de la serie, como la madre de los Bridgerton, Violet o roles icónicos del impacto secundario de Lady Danbury. Un relato complementario que en definitiva, explica el posicionamiento y la forja de influencias dentro de de la era Georgiana.

En el elenco, encontramos a India Amarteifio encarnando a la versión joven de la Reina Carlota. Papel que en las producciones originales interpretaba Golda Rosheuvel en una edad ya avanzada. En el caso de Jorge III, Corey Mylchreest es quien asume la piel del joven monarca, sustituyendo a la versión adulta de James Fleet. El resto del reparto secundario lo conforman Golda Rosheuvel, Michelle Fairley, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh y Hugh Sachs, entre otros.

¿Habrá segunda temporada?

Aunque ha tenido un gran reclamo entre el público y la aceptación de una crítica especializada que ha encumbrado las interpretaciones de sus actores, Netflix no parece interesada en seguir recapitulando en los antecedentes de la dinastía familiar y centrarse de lleno en el futuro de Los Bridgerton.

La serie principal ya ha confirmado el desarrollo de una quinta y sexta temporada.