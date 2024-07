‘Los Bridgerton’: Julia Quinn se pronuncia sobre el polémico cambio en la historia de Francesca

El universo los Bridgerton continúa en la pequeña pantalla y, recientemente, lo ha hecho de la mano de su tercera y muy esperada temporada. La aclamada producción basada en la saga literaria de la autora Julia Quinn se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de los últimos años, y las cifras de venta lo reflejan a la perfección.

Recientemente, los suscriptores de Netflix han tenido la oportunidad de disfrutar de la temporada número 3, la cual ha tenido a Colin Bridgerton y Penelope Featherington como protagonistas. Pero, tal y como se ha podido ver, la historia de amor del joven Bridgerton no ha sido la única representada en pantalla. ¡ALERTA SPOILERS!

Sin quitarle peso a la historia de amor de su hermano mayor, Francesca Bridgerton también ha tenido mucha relevancia durante estos ochos nuevos episodios. La joven conoce el amor gracias a John Stirling, actual conde de Kilmartin. La pareja se enamora y deciden pasar por el altar con el objetivo de unir sus vidas para siempre.

Una bonita ceremonia donde John Stirling decide presentarle a su esposa a su prima Michaela Stirling. Un momento clave en la tercera temporada, pues se puede apreciar cómo la inocente Francesca Bridgerton queda cautivada ante la belleza de la mujer. Pero, ¿cuál es el problema? Nada de esto sucede en la versión literaria.

¿Qué sucede en la versión literaria?

Los fans de los Bridgerton siempre se han mostrado muy contentos de ver cómo la historia de cada libro se plasma a la perfección en pantalla. Pero, todo parece que la historia de Francesca no será igual. En la versión escrita, los lectores han sido conocedores de que John Stirling, fallece dos años después de su boda por un aneurisma cerebral.

La joven Bridgerton siempre tuvo dificultades para poder ser madre. Una situación que tiene que vivir junto a la muerte de su marido. Es entonces cuando conoce a Michael Stirling, su primo y el hombre con el que encontrará la felicidad que tanto ansiaba. Una serie de detalles que no se han seguido en la temporada 3 de la serie.

Julia Quinn se pronuncia sobre la polémica modificación

Como era de esperar, este inesperado cambio en la historia de Francesca ha generado todo tipo de opiniones, mayoritariamente negativas. Por ello, la autora estadounidense se ha pronunciado en sus redes sociales para explicar el motivo por el que aceptó este cambio en la historia de su personaje.

«Muchos fans de Bridgerton han expresado su sorpresa y, para algunos, decepción por el giro al final de la 3T: que Michael Stirling, de quien Francesca finalmente se enamora, sería Michaela. Cualquiera que haya visto una entrevista conmigo en los últimos cuatro años sabe que estoy profundamente comprometida con que el mundo de Bridgerton se vuelva más diverso e inclusivo a medida que las historias pasan del libro a la pantalla», comenzó escribiendo.

«Pero cambiar el género de un personaje principal es un cambio enorme, por lo que cuando Jess Brownell se me acercó por primera vez con la idea de convertir a Michael en Michaela para la serie, necesitaba más información antes de otorgar mi permiso. Dejé claro que era extremadamente importante para mí que el amor eterno de Francesca por John se mostrara en la pantalla», agrega.

«Pero, sentí que si no demostraba lo profundamente que ella amaba a John, y lo profundamente que también amaba a Michael, su primo, entonces sus sentimientos de culpa por enamorarse el uno del otro después de la muerte de John no tendrían sentido. No quería simplemente decirle al lector que se amaban. Quería que el lector lo sintiera», añade.

«Ahora estoy segura de que cuando Francesca tenga su temporada de Bridgerton, será la historia más emotiva y desgarradora de toda la serie. Honestamente, puede tener aún más impacto, ya que John pasa mucho más tiempo en pantalla que nunca en la página, y creo que es justo decir que todos nos hemos enamorado un poco de él», afirma.

«Os pido que nos deis a mí y al equipo de @Shondaland algo de fe a medida que avanzamos. Creo que vamos a terminar con dos historias, una en papel y otra en la serie, y ambas serán hermosas y conmovedoras», concluye. Un comunicado con el que la autora ha intentado calmar las aguas frente a la polémica. Pero, con el que ha dejado claro que es consciente de que, la próxima temporada, será mucho más analizada que las emitidas hasta ahora.