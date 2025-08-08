No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 7 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 228 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo, a tan sólo un día de la boda del Duque y Victoria, Mercedes ha conseguido dejar completamente sin palabras a Bernardo. Y todo como consecuencia de la drástica decisión que ha tomado respecto al enlace. Tanto es así que les pone a todos en una tensa y complicada tesitura, como no podía ser de otra forma.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de un momento verdaderamente sorprendente, inesperado e, incluso, crucial en lo que va de temporada. Estamos hablando del instante en el que Rafael y Adriana deciden no reprimirse más, volviendo a rendirse por completo a la pasión. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Pero no todo queda ahí, ya que ninguno de los dos es consciente de que, en ese momento, alguien completamente inesperado estaba siendo testigo de ese instante tan sumamente íntimo que estaban compartiendo. Se trata de una situación que va a marcar un gran punto de inflexión en muchísimos aspectos, sobre todo para los dos protagonistas.

¿Qué sucede en el capítulo 229 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 8 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Úrsula no ha dudado un solo segundo en hacer saber a Victoria que, finalmente, los Duques de Miramar no van a acudir al enlace. Algo que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie, ni mucho menos.

José Luis, por su parte, ha dado el importantísimo paso de intentar convencer a Bernardo. ¿De qué forma? Haciéndole una oferta verdaderamente imposible de rechazar. ¿Cuál será la respuesta que dé, teniendo en cuenta todas y cada una de las posibles consecuencias? Es evidente que no es algo sencillo.

En cuanto a Rafael y Adriana, están cada vez más convencidos de que es el momento perfecto para llevar a cabo su plan de escapar. ¿Ha llegado la hora de que sean realmente felices, lejos del valle? Parece que no todo va a salir como esperaban. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.