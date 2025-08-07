No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 6 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 227 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Atanasio se muestra cada vez más dispuesto a confirmar su alarmante descubrimiento sobre el duque. Una situación que, como es de esperar, genera una enorme preocupación en Matilde. ¿El motivo? Después de todo lo ocurrido en los últimos días, no puede evitar ponerse en lo peor.

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, Victoria y Bernardo continúan adelante con su plan después de haber interpretado su papel ante el duque. Es evidente que ha sido una situación verdaderamente sorprendente y tensa pero, por fortuna, todo ha salido como esperaban. Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, es un hecho que Mercedes no está pasando por su mejor momento a nivel personal. El odio está invadiendo su cuerpo a pasos agigantados. Hasta tal punto que no ha dudado un solo segundo en visitar la tumba de Pilara para cumplir con un cometido muy concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En jurar que vengará su muerte. Es más, tiene cada vez más claro que no va a parar hasta conseguir ese objetivo, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Parece que ha llegado el momento de dar ese paso.

¿Qué sucede en el capítulo 228 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 7 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo falta tan solo un día para la boda del Duque y Victoria. Por lo tanto, todos están haciendo todo lo que está en su mano para que la celebración salga a las mil maravillas y no haya ningún tipo de error. Es algo que no se pueden permitir.

Mercedes, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sorprender a Bernardo. ¿De qué forma? Haciéndole saber la decisión que ha tomado respecto a ese enlace. Algo que podría llegar a ponerles en peligro. Adriana y Rafael no han dudado un solo segundo en volver a rendirse a la pasión.

Lo que ninguno de los dos esperaba es que alguien fuese a ser testigo de ese momento. Por lo tanto, no es ningún secreto que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta temporada que tantísimo está dando de qué hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje cada tarde, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.