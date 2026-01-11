Quién es Gloria González: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famosa

El jueves 8 de enero, Telecinco estrenó la cuarta edición de GH DÚO. Aunque se conocían los nombres de algunos de los confirmados, el resto se desvelaron esa misma noche. Una de las grandes sorpresas fue, sin duda, la confirmación de Gloria González, hermana de Manuel González. El papel que hizo la andaluza como defensora de su hermano durante su participación en Supervivientes 2025. Tanto es así que la productora de este reality no ha dudado un solo segundo en darle una de las grandes oportunidades de su vida. Además, participa junto a Manuel, y formarán trío con Anita Williams. Por lo tanto, es más que evidente que ninguno de los tres va a dejar indiferente a nadie con su paso por la casa de Tres Cantos. Es el momento más que perfecto para conocer muchos más detalles sobre Gloria González, a través de datos profesionales y personales como son su edad, su pareja y por qué saltó a la fama.

La trayectoria profesional de Gloria González

En la actualidad, es noticia por su participación en la cuarta edición de GH DÚO, reality que se emite en Telecinco y que se desarrolla en la casa más famosa de Tres Cantos. Es la primera vez que Gloria participa en un formato de semejantes características, lo que ha supuesto un plus en cuanto a expectación por cómo aprovechará esta oportunidad que se le ha presentado.

Nacida en Cádiz, Gloria González tiene aproximadamente 25 años y estudió para ejercer como profesora de Educación Infantil. Eso sí, no saltó a la fama por su trabajo en las aulas, sino por ejercer como defensora incansable de su hermano Manuel González, que se dio a conocer en La isla de las tentaciones 3. Eso sí, le defendió durante su participación en diversos formatos como es Pesadilla en el paraíso, La isla de las tentaciones 8, GH DÚO y, recientemente, en Supervivientes 2025.

Esto hizo posible que, poco a poco, la gaditana fuese ganando mucha más notoriedad. Entre otras cuestiones, por la manera en la que defendía a capa y espada a su hermano, sin importar las consecuencias. Debido a esto, logró hacerse con un gran número de seguidores en redes sociales, a quienes conquistó por su forma de defender a Manuel González.

Su vida personal

A pesar de que la hemos visto en diversos platós mientras su hermano concursaba en varios realities, lo cierto es que Gloria González se ha sido muy discreta a la hora de hablar de su vida personal. Tanto es así que se desconoce si su corazón está ocupado. De hecho, en redes sociales, solamente publica contenido enfocado en su carrera, sus aspiraciones y, sobre todo, su entorno familiar, especialmente si hablamos de Manuel.

Lo que es evidente es que la gaditana siempre se ha caracterizado por su fuerte carácter y la manera en la que defiende a su círculo más cercano, por lo que su lealtad no está en entredicho, ni mucho menos. Por lo tanto, es un hecho que esos factores van a ser claves a la hora de ver cómo se desenvuelve dentro de un reality.