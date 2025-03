Quién es Manuel González: su edad, de dónde es y cuántas veces ha ido a ‘La isla de las tentaciones’

Supervivientes 2025 ha dado el pistoletazo de salida a su edición. El popular reality de Mediaset España se ha convertido en la joya de la corona de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Una nueva travesía por Honduras donde nuevas celebridades han viajado con el objetivo de vivir su aventura más extrema. Un reto que solamente unos pocos logran llevar a cabo con entereza. Pero, aunque la edición ya ha comenzado, todavía quedan celebridades por comenzar su reto, siendo una de ellas Manuel González. Y es que, el andaluz se ha convertido en uno de los fichajes estrella de la temporada tras su paso por La isla de las tentaciones 8.

La llegada de Manuel González a la isla se podrá ver durante la emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie. Un espacio presentado por Carlos Sobera donde el andaluz realizará el icónico salto del helicóptero. Pero, no será el único, Anita Williams también se presentará en Honduras para mostrarle al mundo su cara más desconocida. Todo ello mientras Montoya, también concursante de la edición, ya empieza a pasar sus días en Playa Misterio. Por ello, y con el objetivo de ir calentando motores, nos hemos puesto manos a la obra para traerte un breve repaso del lado más profesional y personal del nuevo concursante. ¡Así se presenta!

Su carrera profesional

Nacido el 8 de mayo de 1991 en Cádiz, España, Manuel González Rodríguez es un joven influencer que se dio a conocer por su paso en la tercera edición de La isla de las tentaciones. Tuvo sus primeros pasos en la industria televisiva cuando fue seleccionado para participar en Mujeres y hombres y viceversa, programa en el que fue pretendiente de la tronista Marta Granero.

Pero, su paso por el programa de Mediaset España no le ayudó a hacerse my conocido entre el público. De hecho, nada se supo de él hasta tres años después. Fue entonces cuando decidió poner su relación con Lucía Sánchez, su pareja desde hacía tres años, a prueba en La isla de las tentaciones. Un reto que no terminó nada bien para ambos, ya que el gaditano no pudo evitar sacar a relucir su alma fiestera y pasional. Y es que, le fue infiel a la andaluza con varias tentadoras.

Posteriormente, participó en Solos junto a Patricia Steisy, dejando claro que adora la televisión. Por ello, meses después, se sumó a la aventura de La última tentación para solventar sus cuentas pendientes. Asimismo, lejos de quedar ahí, se unió a la aventura del programa Pesadilla en El Paraíso, Celebrity Game Over, Baila conmigo y, luego, se convirtió en concursante oficial de GH DÚO, donde formó pareja con su ex, Lucía.

A la lista de realities de Manuel González hay que sumar que ha regresado a La isla de las tentaciones como tentador VIP. Una aventura por República Dominicana donde ha conseguido que Anita Williams, ex pareja de Montoya, caiga en la tentación con él. Ahora, el andaluz ha sido fichado como concursante de Supervivientes 2025, un concurso con el que promete no dejar indiferente a nadie.

Su lado más personal

En el ámbito personal, Manuel González se muestra como un fiel seguidor de las redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram cuenta con más de 478.000 seguidores, plataforma donde también comparte su cara más cercana e íntima. Y es que, es un apasionado de viajar, el modelaje, los deportes y el flamenco.

De hecho, cabe señalar que fue un buen jugador de fútbol en su juventud. Tanto es así que llegó a formar parte de las canteras del Real Madrid y Real Betis. Los inicios de una carrera muy prometedora que le llevaron a consagrarse como una de las grandes promesas del momento. Pero, una grave lesión de rodilla hizo que sus sueños deportivos se acabasen definitivamente.

Por otro lado, en el ámbito amoroso, Manuel González cuenta con un currículum bastante extenso. Se desconoce el número exacto de parejas que ha tenido a lo largo de su vida. Pero, públicamente, la primera pareja con la que se dio a conocer fue Lucía Sánchez. La relación acabó por sus infidelidades con las tentadoras Stefany y Fiama.

Asimismo, antes de GH DÚO, participó en el reality Celebrity Game Over, de Mtmad, donde coincidió con Ga·la Mora. Ambos se dejaron llevar por la pasión y comenzaron un romance juntos, el cual no duró demasiado por las infidelidades de él. Durante su paso por Pesadilla en El Paraíso, Manuel González tuvo un acercamiento con Danna Ponce.

Todo ello para comenzar un noviazgo con Rocío, a quien presentó en GH DÚO. Pero, esta relación también se vino abajo por nuevas infidelidades. Actualmente, se desconoce el estado civil del andaluz. Pero, durante su paso por el Reencuentro de la isla de las tentaciones, aseguró que está conociendo de manera romántica a Gabriella, tentadora del reality de Mediaset.