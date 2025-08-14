Adiós a un personaje muy querido de ‘La Promesa’: todos le despiden entre lágrimas

El 2025 nos ha dejado grandes cambios en la trama de La Promesa. La popular producción española se ha convertido en uno de los formatos más vistos de RTVE. Y es que cada vez son más los espectadores que caen rendidos ante los misterios y secretos que envuelven esta historia. Sin embargo, tras varias temporadas a sus espaldas, ya han sido algunos los personajes que han dicho adiós a la serie. De hecho, hace unos meses el público fue testigo de cómo la propia actriz Ana Garcés, que daba vida a Jana, la gran protagonista, decidió dejar la ficción. Una marcha muy polémica que pilló a todos por sorpresa, al igual que la que se ha producido, recientemente, con otro de sus grandes actores.

El protagonista de esta noticia es Joaquín Climent, actor que se pone bajo la piel de Rómulo. El mayordomo, poco a poco y con el paso del tiempo, ha logrado convertirse en uno de los personajes de La Promesa más queridos por los espectadores. Y es que, entre otras cosas, es el vivo ejemplo que demuestra que el amor sí puede tener segundas oportunidades. Después de reencontrarse con Emilia, el amor de su vida, tras tantos años separados, ambos han luchado por apostar por sus sentimientos.

Antes de la llegada de Emilia, poco se sabía del pasado de Rómulo. Pero, ha sido con la llegada de la enfermera que los espectadores han tenido la oportunidad de conocer un poco más de la historia del mayordomo. De esta manera, se ha podido saber que ambos fueron pareja hace muchos años. Sin embargo, por azares de la vida y por culpa de Baeza, la relación se tuvo que terminar.

La vida les separó, pero muchos años después se han vuelto a encontrar en el palacio de los Luján. Pues, Emilia fue contratada para cuidar de Catalina y de los recién nacidos. Sin embargo, ellos ya no piensan desaprovechar más años de sus vidas y han decidido compartir sus días juntos. Por ello, ambos han tomado una importante decisión.

En el episodio de este viernes, 4 de julio, los espectadores de La Promesa serán testigos de la boda de Rómulo y Emilia. De esta manera, los enamorados se darán el «sí quiero» antes de emprender su vida juntos. Pensar en la serie sin la presencia del mayordomo es muy complicado, pero no queda otra. Ha llegado la hora de despedirse de otro importante personaje.

El servicio del palacio se ha reunido para despedir a la pareja de enamorados. De esta manera, realizarán un bonito homenaje con el que sorprenderán a los protagonistas. Un adiós donde no faltarán las lágrimas y para el que todos los empleados han querido participar.

Asimismo, se ha informado que, al parecer, Catalina lo acompañará a la planta noble. De esta manera, el mayordomo tendrá un emotivo homenaje por parte de la familia Luján. Un bonito momento que poco tendrá que ver con lo que sucederá, próximamente, en la serie. Pues, por lo que se ha anunciado, regresa el caos al palacio.