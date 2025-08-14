La alcaldesa de Felanitx denuncia a una ex concejal del PSOE y a dos agentes de la policía local

El encontronazo del pasado 12 de julio, en plena calle, entre la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP) y un agente de la Policía Local ha acabado en el juzgado por las tres denuncias interpuestas por la alcaldesa. La primera denuncia es contra el agente policial (agente Sastre), que denunció en un informe que la alcaldesa «iba borracha» en su encontronazo en una fiesta en Portocolom.

Durante el pleno extraordinario municipal celebrado este jueves con este asunto como único tema del día, la alcaldesa no sólo ha negado que fuera bebida sino que ha añadido en sus explicaciones que el agente le hizo varios comentarios sexistas. En la denuncia acusa al agente por coacciones, vejaciones y filtración de documento público confidencial. El informe que él había presentado contra la alcaldesa.

La segunda denuncia es la exconcejal socialista Damiana Massutí. Soler la considera coautora necesaria de la filtración. El informe contra soler salió de su correo electrónico camino de la Prensa.

La tercera denuncia es contra otro agente de la Policía Local de Felanitx. Soler ha denunciado a Bernat Fiol (pareja de la socialista Massutí) al que señala como «la mano que sacó el informe de las dependencias policiales».

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha insistido en que no amenazó ni insultó a un oficial de la Policía Local durante la celebración de una fiesta en Portocolom, aunque ha admitido que sí le recriminó no haberle visto patrullar pese a que era el responsable de la seguridad aquella noche.

El grupo municipal socialista, por su parte, ha considerado que las explicaciones de la alcaldesa corroboran las «amenazas y coacciones denunciadas por el agente, quien habría sido víctima de un «maltrato», y han exigido su dimisión.

Todo ello ha sucedido durante el pleno extraordinario celebrado la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Felanitx, cuyo único punto del orden del día era la comparecencia de Soler para dar explicaciones acerca de los sucedido la noche del pasado 12 de julio durante la celebración del Raïm Wine Fest en Portocolom.

La alcaldesa, según han explicado fuentes municipales, ha negado en todo momento que fuese borracha o que insultara al oficial que presentó un informe contra ella. Sí que ha reconocido que le reprochó no haberle visto en toda la noche pese a que era el responsable de la seguridad en la fiesta.

Fue después de ese intercambio de pareceres cuando, siempre de acuerdo con la versión dada por Soler, el oficial le dirigió un comentario «sexista». La máxima responsable municipal ha hecho énfasis en que eso se lo dijo vestido de uniforme y en el ejercicio de sus funciones, y no estando de paisano.

A su parecer, el informe presentado por el agente solo cuenta una parte de lo sucedido y no esta última, que ha provocado que la regidora de Igualdad anunciara que se convocaría el comité interno de los funcionarios para esclarecer en qué términos sucedió este supuesto comentario.

Soler, según ha indicado el PP en un comunicado, ha señalado a la ex regidora socialista Damiana Massutí como la supuesta responsable de que el informe del oficial se filtrara a la prensa, una maniobra que ha considerado que «forma parte de una estrategia de desgaste personal y político».

También ha reprochado a los socialistas que no hayan reaccionado a los comentarios «claramente machistas» que recibió por parte del agente. «Estos silencios demuestran que para el PSOE la igualdad solo es un eslogan cuando les conviene», ha lamentado.

«He sido clara y transparente en mis explicaciones ante el pleno, y lo seguiré siendo ante la justicia. No permitiré que se juegue con mi nombre ni con la institución que represento. Felanitx merece respeto y un debate político serio, no montajes partidistas», ha concluido Soler