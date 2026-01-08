Mallorca traerá los residuos de Ibiza antes del verano y no descarta recibir también los de Menorca

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes de Vox, Pedro Bestard, no ha descartado importar residuos de Menorca, al afirmar que la planta incineradora de Son Reus «da para poder traer residuos». Asimismo, Bestard ha confiado en que el traslado de los residuos de Ibiza a Mallorca comience antes del verano.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este jueves en las que ha señalado que la institución insular está trabajando en el plan piloto para el traslado de residuos de Ibiza. «Creo que sí porque está muy avanzado el trabajo», ha expuesto.

Sobre la posibilidad de trasladar residuos también desde Menorca a Son Reus, Bestard ha sostenido que no han recibido ninguna petición al respecto ni del Consell de Menorca ni del Govern. «La planta da para que vengan pero no podemos decir nada porque no nos ha llegado nada», ha dicho.

Por otro lado, preguntado por unas pintadas vandálicas que han aparecido en Raixa en contra del cierre de un camino público, el conseller insular ha señalado que «reivindican un camino que no era camino, sino un paso que había en la finca».

El pasado mes de diciembre, el Parlament balear aprobó el decreto de proyectos estratégicos que, entre otras cosas, pone a disposición la herramienta jurídica que posibilita el transporte de residuos desde Ibiza a la incineradora de Son Reus, en Palma, ante la finalización de la vida útil del vertedero ibicenco de Ca na Putxa.

El decreto permite que los consells de Ibiza y Mallorca acuerden las eventuales condiciones del traslado de residuos. Antes de la puesta en marcha definitiva de esta iniciativa se prevé realizar una prueba piloto. A cambio de recibir y tratar los residuos que hasta ahora iban a Ca na Putxa, el Consell de Mallorca recibirá una ayuda de 50 millones de euros del Govern distribuidos temporalmente en diez anualidades.