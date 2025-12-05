PP y Vox pactan la llegada a Mallorca de las basuras de Ibiza y Formentera

Tras dos meses de bloqueo, el Govern del PP que preside Marga Prohens y Vox han pactado con garantías de validación en el Parlament un nuevo decreto de aceleración de proyectos estratégicos que, entre otros aspectos, dará una solución legal al traslado de las basuras que se acumulan en Ibiza a Mallorca para su tratamiento.

El Govern pone, además, 50 millones sobre la mesa para que los Consells Insulares afectados en la operación puedan sufragar los gastos del traslado y adecuación de infraestructuras.

Mallorca no asumirá todas las basuras. Asumirá exclusivamente todo lo que se considera residuos de rechazo, no reciclables, para llevarlos a la incineradora de la empresa TIRME en Son Reus, Mallorca.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un nuevo decreto de aceleración de proyectos estratégicos, ahora pactado con Vox después de que los de Santiago Abascal lo tumbarán en el Parlament el pasado 30 de septiembre, y se asegura su convalidación tras eliminar la posibilidad de la aceleración para los proyectos de energías renovables, que irán por la vía ordinaria.

El nuevo texto, ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, es el mismo que se aprobó hace tres meses, aunque con «ligeras modificaciones».

El decreto crea y regula la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que estará integrada dentro de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas. Sin embargo, a petición de Vox, la versión aprobada este viernes elimina las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y las modificaciones previstas en la ley de carreteras y de cambio climático.

El decreto mantiene, según ha señalado el portavoz, Antoni Costa, la cobertura legal al acuerdo para trasladar residuos de Ibiza a Mallorca, que se podrá comenzar de forma inmediata y legal.

Este operación de traslados de basuras de una isla a otra había generado fuertes tensiones internas en el PSOE balear. El de Ibiza está a favor del traslado y el portavoz del partido en el Parlament, Iago Negueruela, rotundamente en contra.